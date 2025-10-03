부동산R114, 10월 첫 주 서울 집값 0.26% 상승

서울 사당동 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’ 견본주택 오픈

서울시 송파구 잠실동 일대 아파트 단지 모습. 사진=연합뉴스

10월 들어서도 전국 아파트 시세가 오름세를 이어가는 가운데, 추석 직후인 10월 셋째 주부터 청약 시장에 나오는 단지들이 주목받고 있다.부동산R114가 발표한 ‘전국 APT 주간 시황’에 따르면 10월 1주차 전국 아파트 매매가격은 0.16% 상승한 것으로 나타났다.서울은 0.26% 올라 상승률이 가장 높게 나타났으나, 전주(0.30%)에 비해 상승폭은 다소 완만해졌다. 이 밖에 수도권에선 경기가 0.12% 상승률을 나타냈고 인천은 아파트 값이 0.05% 하락했다. 5대 광역시는 0.02%로 소폭 올라, 서울이 전국 집값 상승을 주도하고 있는 것으로 풀이된다.이는 9월 한달간의 흐름을 이어가고 있는 것이다. 지난 9월 전국 아파트 가격이 0.54% 오른 가운데 서울이 0.78%로 가장 높은 상승률을 보였다. 경기는 0.25% 오른 반면, 인천은 0.05% 떨어졌다. 지방에서는 울산(0.41%), 부산(0.40%), 전남(0.36%) 순으로 높은 상승률을 기록했다.부동산R114는 “서울에서 강남 3구 위주의 상승세가 마용성(마포, 용산, 성동)은 물론 강동, 광진, 동작, 중구 일대로 퍼져 나가는 분위기”라며 “대출 규제에 대한 수요층 내성이 쌓인 가운데 9.7 공급대책에서 규제지역 확대 가능성이 거론된 만큼 조급해진 수요층이 다시금 시장에 유입되는 모양새”라고 밝혔다.이에 따라 실수요자들이 청약 시장에 주목하고 있다. 경기 광명시에 들어서는 ‘철산역자이’와 서울 중랑구 ‘상봉센트럴자이’는 최근 청약을 진행해 각각 1순위 평균 38대 1, 11.7대 1 경쟁률을 기록했다.추석 직후인 10월 셋째 주에는 총 7개 단지에서 1351가구(총 4987가구 규모) 일반분양 물량을 내놓을 예정이다. 서울 동작구 사당동 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’은 둘째 주에 견본주택을 개관해 셋째 주부터 청약일정을 시작한다.경기 고양시 식사동 ‘식사푸르지오파크센트', 충북 청주시 강서동 ‘청주롯데캐슬시그니처’도 분양을 시작하며 서울 관악구 신림동 ‘신대방역더하이브퍼스트’, 부산 사상구 감전동 ‘더파크비스타동원’은 견본주택을 오픈한다.민보름 기자 brmin@hankyung.com