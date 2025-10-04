한경DB

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 4일 "오늘 10·4 선언 17주년을 맞아 노무현 대통령님의 그 한 걸음을 되새긴다"라고 밝혔다.조 위원장은 이날 자신의 페이스북에 "우리는 다시 한발 한발 평화의 길을 걸어나가야 한다"라며 이같이 말했다.그는 "6·15 공동선언이 평화의 밭을 일구었다면, 10·4 선언으로 그 밭에 평화와 번영의 씨앗을 뿌렸다"라며 "결국 그 씨앗이 대화와 협력의 나무로 자라나 4·27 판문점선언과 9·19 평양공동선언의 열매를 맺었다"라고 했다.이어 "그러나 윤석열 정부는 민주진보 정부가 국민과 함께 일군 평화의 밭을 이념과 적대로 황폐화시켰다"라며 "급기야 '성공한 쿠데타'를 위해 전쟁을 유도하는 범죄를 도모했다. 그 사이 평화의 안전핀인 9·19 군사합의는 파기되었다. 역사의 후퇴"라고 지적했다.그러면서 "이재명 대통령이 유엔 연설에서 제시한 한반도 평화 END 이니셔티브를 뒷받침해야 한다"라며 "북한이 거부하는 남북 교류를 시작하기 위한 창조적 방안 마련에 적극적으로 함께 할 것"이라고 했다.조 위원장은 또한 "한반도 평화를 위해서도 정치개혁이 필요함을 절감한다"라며 "극우화된 국민의힘은 이러한 역사적 교훈을 망각한 채 한반도 문제를 극우적 해법으로 접근하고 있다"라고 비판했다.그는 "평화도, 경제도, 정치도 망치는 정당"이라며 "국민의힘을 반드시 반토막 이하로 줄여서 주변화하는 것이 한반도 평화의 걸림돌을 없애는 일"이라고 주장했다.이어 "다시 한반도 신경제지도를 펼쳐야 한다"라며 "이재명 정부에서 남과 북을 잇는, 해양과 대륙이 만나는, 과거를 딛고 미래를 여는 신경제지도 시대가 펼쳐지기를 간절히 바란다"고 강조했다.그러면서 "지금 순간에도 서로를 그리워하며 눈물 짓는 이산가족분들이 안타깝다"라며 " 더 늦기 전에, 한 분이라도 평화와 상봉할 수 있는 길이 열리기를 소망한다"고 당부했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com