사진=두나무

국내 주요 가상자산 거래소들이 추석맞이 이벤트를 진행하며 고객 잡기에 나섰다.4일 업계에 따르면 업비트 운영사 두나무는 지난 1일부터 오는 12일까지 총 4억원 규모의 비트코인을 지급하는 '한가위 맞이 디지털 자산 선물 이벤트'를 진행한다. '휴대전화 번호 출금' 기능으로 가상자산을 전송한 업비트 이용자 1만명에게 1만원 상당의 비트코인을 선착순으로 지급하는 방식이다.휴대전화 번호 출금은 지난 9월 추가된 기능이다. 업비트 이용자는 지갑 주소를 입력할 필요 없이 수신인의 실명과 휴대전화 번호를 입력해 간편하게 가상자산을 전송할 수 있다. 별도의 수수료는 없다. 수신인은 카카오톡 알림톡 또는 문자 메시지로 안내된 입금 사실을 확인하고 72시간 내 '입금받기'를 완료하면 된다. 기존 업비트 이용자가 아니어도 가상자산 수신 대상은 될 수 있지만 실제로 가상자산을 받기 위해서는 업비트 회원가입 후 고객 확인을 완료해야 한다.신규 가입자 초대 이벤트도 진행한다. 기존·신규 이용자가 휴대전화 번호 출금 기능으로 신규 가입자를 초대하면 추첨을 통해 1비트코인을 선물한다.코인원도 1억원 규모 상금의 '한가위 대축제' 이벤트를 진행한다. 신규 가입자를 대상으로 '웰컴 복주머니' 이벤트는 가입 즉시 최대 2개월간 거래금액 1억원까지 수수료 면제 쿠폰을 제공한다. 첫 거래 시 2만원 상당의 혜택을 추가로 준다. 간단한 OX 퀴즈 정답을 맞히면 4만원 상당의 가상자산 보너스도 제공한다.오는 9일까지는 총 1억원 규모의 상금이 걸린 '상차림 챌린지'를 진행한다. 종목별 일일 거래대금과 총 누적 거래대금 순위에 따라 총 1억원 규모의 혜택을 차등 지급하는 이벤트다.'모여라! 송편 챌린지'도 마련했다. 이벤트 기간 동안 친구 초대 코드를 활용해 3명 이상을 가입시킨 고객은 100% 혜택을 받는다. 초대 1명당 4000원 상당의 리워드를 지급한다. 추가로 200만원 상당 가상자산을 균등 분배한다. 가장 많은 친구를 초대한 고객 5명에게는 총 300만원 상당의 혜택을 차등 지급한다.김태림 기자 tae@hankyung.com