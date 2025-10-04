[속보]이재명 대통령, 취임후 첫 추석 인사···"살림살이 풍족하도록 국정에 최선"

이재명 대통령이 취임 후 첫 명절을 맞아 국민 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다고 밝혔다.이 대통령은 4일 김혜경 여사와 함께 KTV방송을 통해 전한 대국민 추석 명절 인사에서 "한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위지만 즐거움만 나누기에는 민생의 어려움이 여전히 크다"고 운을 뗐다.이어 "국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낀다"며 "고단한 삶에 힘겨우신 우리 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다"고 약속했다.그러면서 "더 나은 내일을 향한 우리 국민들의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다"며 "우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.이후 김혜경 여사도 "‘더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라’라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다"고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com