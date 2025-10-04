스웨덴 왕립 과학한림원 부원장 “트럼프 정책, 학문 자유에 악영향”

5월 9일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 행정명령 서명식 도중 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세에 대해 발언하고 있다. 사진=연합뉴스

올해 노벨상 발표를 앞둔 가운데, 스웨덴 왕립 과학한림원이 도널드 트럼프 미국 대통령 정책에 대해 ‘학문의 자유’에 악영향을 끼친다며 부정적인 평가를 내놔 주목받고 있다.이에 따라 오랫동안 트럼프 대통령이 수상을 바라온 것으로 알려진 노벨평화상 수상이 사실상 어렵다고 전망된다.3일 로이터통신에 따르면 일바 엥스트룀 스웨덴 왕립 과학한림원 부원장이 인터뷰를 통해 트럼프 대통령이 집권 2기에 펼치고 있는 과학 및 교육 정책에 대해 신랄하게 비판했다.엥스트룀 부원장은 트럼프 정부의 정책에 대해 “단기적으로나 장기적으로나 파괴적 영향을 미칠 수 있다고 생각한다”며 “학문의 자유는 민주주의 체제의 기둥 중 하나”라고 밝혔다.그는 “연구 측면에서 미국 과학자들이 수행할 수 있는 것과 수행이 허용되는 것, 출판 및 자금 지원 가능성이 크게 위축될 것”이라고 강조했다.트럼프 2기 행정부는 미 국립보건원(NIH) 예산 삭감, 교육부 해체 등을 단행하고 연방자금 지원을 무기로 미국 주요 명문대를 압박하고 있다.스웨덴 왕립 과학한림원은 노벨 물리학·화학·경제학상 수상자를 결정한다. 이곳이 트럼프 대통령이 올해 수상을 노리는 노벨평화상을 직접 결정하는 기관은 아니지만, 노벨상 선정 기관들의 전반적인 분위기가 트럼프 대통령에게 호의적이지는 않을 것으로 분석된다.노벨평화상은 노르웨이 노벨위원회가 주관해 오는 10일 오슬로에서 수상자를 발표할 예정이다.트럼프 대통령은 올해 들어 전 세계에서 7개 전쟁이 자신의 평화 중재로 종식됐다고 주장하면서 평화상이 다른 나라에 돌아가면 “우리나라에 큰 모욕이 될 것”이라며 노벨평화상에 대한 기대감을 나타냈다.최근에는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁 종식을 위한 ‘평화구상’을 내놓고 양측에 이에 합의할 것을 압박하기도 했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com