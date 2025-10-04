제주항공 참사 분향소 방문해 유가족 위로 “사고 희생자, 국민과 함께 기억할 것”

김윤덕 국토교통부 장관이 추석 명절을 앞두고 무안국제공항을 찾아 12·29여객기참사(제주항공 참사) 희생자를 추모하고 유가족을 만나 위로의 뜻을 전했다.이 자리에서 김 장관은 “유가족이 불신한다면 항공철도사고조사위원회(항철위)의 조사 중단을 검토하겠다”고 말했다.국토교통부는 김윤덕 장관이 4일 무안국제공항 1층 대합실에 마련된 합동분향소에서 희생자들을 애도했다고 밝혔다. 김 장관은 분향소 방문 후 유가족이 머물고 있는 쉘터를 찾았다.김 장관은 “추석 당일 무안국제공항에서 합동 차례를 지내신다는 소식을 들었다”며 “정부도 같은 마음으로 희생자들을 기리고 국민과 함께 기억하겠다”고 말했다.김 장관은 유가족들에게 “사고조사가 객관적이고 전문적으로 진행될 수 있도록 법적, 행정적으로 가능한 합리적인 방안을 모색할 것”이라고 약속했다.이 자리에서 유가족들은 “항철위의 조사를 믿을 수 없다”는 입장을 전했다. 국제규정상 공개해야 하는 정보를 항철위가 자의적으로 공개하지 않고 있다는 주장도 나왔다.유가족들은 또 항철위 조직을 개편하고 총리실로 이관하는 논의가 진행되고 있는 점, 현장 증거물인 사고기 꼬리날개가 방치되고 있다는 점 등을 지적했다.이에 대해 김 장관은 “항철위가 다시 국토부로 내려온다고 하면 장관을 그만두겠다”라며 “조금은 늦어질 수 있지만 항철위는 총리실로 넘어가 전문성 있는 사람들로 구성해 사고조사위원회답게 만들어놔야 한다”고 답변했다. “유가족 전체 의견으로 항철위 조사 활동을 중단하라고 요청한다면 관련 법과 규정을 검토하겠다”고도 약속했다.유가족협의회는 이후 성명을 통해 “장관은 유가족 앞에서 한 약속을 즉시 이행해야 한다”라며 “유가족 요구사항에 대해 구체적이고 성실한 답변을 제시하고 국토부 책임이 확인되는 즉시 진정성 있는 사과와 재발 방지 대책을 마련하라”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com