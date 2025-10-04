지난해 쌀값 급락 우려해 26만t 격리해, 올해 가격 상승폭 커져

9월 15일 서울 시내 한 대형마트에 쌀이 진열돼 있다. 사진=연합뉴스

한국을 방문해 쌀을 사가는 일본인 관광객들이 늘고 있는 가운데 국내에서도 쌀값 상승폭이 커지고 있다. 정부가 지난해 과도하게 쌀을 시장으로부터 격리한 탓이라는 분석이다.3일 국가데이터처에 따르면 국내 쌀값 상승률은 올해 5월 2.4%에서 6월 4.1%, 7월 7.6%, 8월 11%, 9월 15.9%로 매달 높아지고 있다.한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보에 따르면 20㎏ 기준 쌀 소매가는 6만7237원을 기록했다. 이는 소비자들의 심리적인 저항선으로 여겨지는 6만원을 돌파한 것으로 지난해 5만2980원보다 1만원 이상 오른 셈이다.정부는 지난해 수확기 쌀값이 과도하게 하락하는 것을 막기 위해 쌀 26만2000t을 시장에서 격리했다.최근 쌀값이 오르자 농림축산식품부는 정부양곡 5만5000톤(t)을 시장에 풀었지만, 효과가 더디게 나타나고 있다.매년 쌀이 과잉공급되고 있으나, 정부 정책에 따라 쌀값이 오르고 있는 것이다. 다만 수확기를 지나며 다시 가격이 안정될 가능성도 높다.올해 쌀 생산량은 357만4000t으로 전년 대비 0.4% 감소했지만, 수요 대비 16만t이 과잉생산되는 물량이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com