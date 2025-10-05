북한노동신문

김정은 북한 노동당 총비서는 무장장비전시회에 참석해 한미 핵동맹과 관련해 “힘의 균형을 유지하기 위한 군사 기술적 조치를 실행하겠다”고 강조했다.노동당 기관지 노동신문은 5일 “무장장비전시회 ‘국방발전-2025’가 지난 4일 수도 평양에서 성황리에 개막했다”라고 보도했다.김 총비서는 ‘국가방위력의 강세’에는 “자족이나 그로 인한 정체가 있어서는 절대로 안 된다”면서 “군사적 능력은 부단히 갱신돼야 한다”고 강조했다.이어 현 정세에 대해 “미한(한미) 핵동맹의 급진적인 진화와 이른바 핵 작전지침에 따르는 위험천만한 각본들을 현실에 구현하고 숙달하기 위한 각종 훈련이 감행되고 있다”면서 “최근에도 미국은 한국과 주변 지역에 자기들의 군사적 자산을 확대하기 위한 무력 증강 조치들을 취하면서 우리와 지역 나라들의 안전에 현실적이며 심각한 위협을 조성하고 있다”라고 평가했다.그러면서 “미국은 전략정찰 수단들과 공격수단, 방어 수단들을 비롯한 전반적인 군사력구조를 갱신하고 있다”면서 “미국의 무력 증강 행위가 유사시 상대방에 대한 선제타격을 용이하게 하는 데 기본목적을 둔 것이라는 사실은 그 무엇으로써도 부인할 수도, 감출 수도 없다”고 주장했다.김 총비서는 이런 상황에서 “우리는 조선반도(한반도)와 주변 지역에 대한 미국의 전략적 타격 수단들과 정찰 수단들의 전개와 그를 동원한 군사적 적대행위들을 국가안전에 대한 새로운 위협 발생 가능성과의 연관 속에서 면밀히 주시하고 있다”면서 “분명한 조치를 취했다”고 강조했다.김 총비서는 분명한 조치에 대해 “한국지역의 미군무력 증강과 정비례해 이 지역에 대한 우리의 전략적 관심도도 높아졌으며, 우리는 특수자산을 그에 상응하게 중요관심표적들에 할당했다”고 주장했다.그는 “한국영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫”이라면서 “그에 대비한 추가적인 군사적 대책들을 세울 것”이라고 했다.이어 “미국이 지역 국가들의 안전상 우려를 노골적으로 무시하면서 위험한 무력 증강 행위를 계속 강행한다면 이러한 사태 발전은 우리를 새로운 위협을 제거하고 힘의 균형을 유지하기 위한 해당한 군사기술적조치 실행으로로 더욱 떠밀게 될 것”이라고 위협했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com