남경필 마약예방치유단체 '은구' 대표(전 경기지사)가 6월 23일 서울 중구 서울시청에서 열린 '마약퇴치:미래를 위한 약속-안전한 서울, 함께하는 토크콘서트'에서 축사를 하고 있다. 사진=임형택 한국경제신문 기자

유튜브 채널 '남경필 이노마'에서 출소한 아들과 포옹하는 남경필 전 경기도지사. 사진=남경필 이노마 유튜브

5선 국회의원(15~19대)을 지낸 남경필 전 경기도지사의 장남이 마약 투약으로 징역 2년 6개월의 형기를 마치고 출소했다.마약예방치유단체 '은구'를 이끄는 남 전 지사는 지난 3일 자신이 운영하는 유튜브 채널 '남경필 이노마'에 출소하는 장남과 재회하는 영상을 공개했다.영상에서 남 전 지사와 가족은 국립병무병원 앞에서 장남의 출소를 기다렸다. 남 전 지사는 장남이 나오자 "이리 와봐, 안아보자"라며 장남을 끌어안았다.이어 남 전 지사 가족은 다함께 서로를 끌어안고 "하나님 아버지 다시 만나게 해주셔서 감사합니다"라고 기도하기도 했다.남 전 지사는 "너무 오랫동안 안아보지 못해서 그랬는데 꼭 안아 보니 확실히 실감이 난다. 너무 좋다"고 말했다.과거 남 전 지사는 장남이 재차 필로폰을 투약하자 직접 신고한 것으로 잘 알려져 있다. 남 전 지사의 장남은 2022년 7월 대마를 흡입하고 8월부터 이듬해인 2023년 3월까지 16차례에 걸쳐 필로폰을 투약했다가 가족의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.보수계 개혁 소장파로 주목받으며 대권 잠룡 중 하나로 꼽히던 남 전 지사는 2018년 정계를 은퇴한 이후 마약 예방과 치유 활동에 전념하고 있다.그는 지난 7월 한 방송에 출연해 "(마약에 중독된) 아들을 살리기 위해 신고했고 마약 때문에 죽어가는 청년들이 너무 많아 이 일을 시작하게 됐다"고 밝힌 바 있다.남 전 지사는 한 인터뷰에서 아들이 출소하면 "같이 전국을 다니면서 마약 퇴치 운동가로 뛰겠다"며고 말하기도 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com