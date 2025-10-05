유홍준 국립중앙박물관장과 방시혁 하이브 의장이 10월 2일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=국립중앙박물관

국립중앙박물관이 방시혁 하이브 이사회 의장과 업무협약(MOU)을 체결한 사진을 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 뒤 온라인에서 비난 여론이 커지자 하루 만에 사진을 삭제했다.지난 2일 국립중앙박물관은 인스타그램 등 공식 SNS 계정에 유홍준 관장과 방 의장이 MOU 자리에서 함께 촬영한 사진을 게재했다가 이틀 만인 지난 4일 돌연 해당 게시물을 삭제했다.방 의장에 대한 비판적인 여론을 의식한 것으로 보인다.국립중앙박물관과 하이브, 국립박물관문화재단은 지난 2일 K문화상품의 브랜드 가치 제고 및 해외 진출 확대를 위한 MOU를 체결한 바 있다.해당 게시물에는 "국가기관이 범죄 혐의자를 홍보한다", "공신력 있는 기관이 특정 기업 총수 이미지 세탁에 이용됐다"는 등의 댓글이 달린 것으로 알려졌다.방 의장은 주주들을 속여 1900억원 규모의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 방 의장이 지난 8월 11일 미국 출장에서 귀국한 직후 출국금지 조치를 내린 상태다.유 장관과 방 의장이 서울대 미학과 선후배라는 점도 주목받고 있다. 유 장관은 서울대 미학과 67학번, 방 의장은 91학번이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com