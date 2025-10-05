8월 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에 신동빈 롯데그룹 회장(왼쪽부터) 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장 등 기업 총수들이 참석해 있다. 사진=김범준 한국경제신문 기자

이재용은 현장 경영, 최태원은 APEC 챙길 듯

최태원 SK그룹 회장이 10월 1일 용산 대통령실 청사에서 열린 샘 올트먼 오픈 AI CEO 접견에서 발언을 하고 있다. 최태원 회장, 이재용 삼성전자 회장. 사진=대통령실사진기자단

기업인 소환 자제하자더니…올해도 '무더기 채택'

미국 관세 정책과 상법·노동법 개정 등으로 대내외 경영 불확실성이 커진 가운데 재계 총수들이 오는 12일까지 이어지는 추석 연휴에도 사업 현안을 점검하고 하반기 경영 구상에 몰두하며 어느 때보다 바쁠 것으로 전망된다.5일 재계에 따르면 삼성, SK, 현대차, LG, 포스코, 한화 등 주요 그룹 총수들은 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 공식 부대행사로 열릴 아시아 태평양 연례 비즈니스 포럼인 'APEC CEO 서밋' 등을 앞두고 글로벌 빅테크들과의 협력 확대 방안 모색 등으로 쉴 틈 없는 연휴를 보낼 것으로 보인다.이재용 삼성전자 회장은 이번 연휴에도 예년처럼 해외 사업장을 점검하고 임직원을 격려할 가능성이 제기된다. 이 회장은 지난해 추석 연휴 기간에 프랑스에서 열린 국제기능올림픽을 찾아 국가대표 선수단을 격려하고 삼성전자 폴란드 사업장을 방문한 바 있다.지난 7월 대법원에서 최종 무죄가 확정된 것을 계기로 올해 설 연휴 한 차례 건너뛰었던 해외 출장을 재개할 것이라는 관측이 나온다. 특히 주요 빅테크 고객사가 모여있는 미국을 찾거나 신흥 국가에서 새로운 사업 기회 모색에 나설 가능성이 제기된다.최태원 SK그룹 회장은 국내에서 휴식을 취하며 경영 구상에 나설 것으로 알려졌다.이르면 11월 초 열릴 것으로 예상되는 그룹 연례행사인 최고경영자(CEO) 세미나를 앞두고 인공지능(AI) 비즈니스 확장을 위한 구상에 집중할 전망이다.대한상공회의소 회장도 맡은 최 회장은 10월 28∼31일 경주에서 열리는 APEC 정상회의 공식 부대행사인 APEC CEO 서밋 준비에 집중할 것으로 예상된다.최 회장은 행사가 불과 한 달여 앞으로 다가온 가운데 글로벌 네트워크를 총동원해 글로벌 빅샷 초청에 주력하고 있는 것으로 전해졌다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 참석이 기정사실로 하는 가운데, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등이 참석할 가능성이 높다. 일각에선 젠슨 황 CEO가 방한 기간 서울에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 회장과 별도 회동을 할 것이라는 관측도 나온다.정의선 현대차그룹 회장은 하반기 경영 구상에 집중할 것으로 알려졌다.도널드 트럼프 미국 행정부의 수입차 25% 관세로 인한 현대차·기아의 시장 경쟁력과 수익성 영향을 중점적으로 분석하고 전략을 점검할 것으로 예상된다.최근 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 있었던 미국 이민 당국의 단속 여파도 점검할 것으로 관측된다.구광모 LG그룹 회장은 이번 추석 연휴 기간 불확실한 경영환경 속 하반기 경영구상에 나설 것으로 보인다.구 회장은 미래 사업으로 제시한 ABC(AI·바이오·클린테크) 전략을 가속해 성장 동력을 확보하는 동시에 우주 사업 등 신사업을 강화할 구상에 집중할 것으로 보인다.최근 미국발 관세 압박과 중국 업체의 공세 등으로 악화한 글로벌 경영 환경과 일부 사업 부진을 극복하기 위한 전략도 다듬을 것으로 예상된다.장인화 포스코그룹 회장은 추석 연휴 그룹 사업의 경쟁력을 강화하고자 해외 현장 점검을 계획하고 있다.김승연 한화그룹 회장, 권오갑 HD현대 회장 및 정기선 수석부회장, 조원태 한진그룹 회장, 박정원 두산그룹 회장 등은 외부 일정 없이 휴식을 취하며 경영구상을 할 예정이다.재계 총수들은 추석 연휴가 끝난 직후 열리는 국정감사 대응에도 힘을 쏟고 있다. 국회는 오는 13일부터 시작하는 국정감사에 총수와 임직원 등 기업 관계자들을 무더기로 증인으로 채택했다.정치권에 따르면 17개 상임위원회가 올해 국정감사에 채택한 증인·참고인 중 기업인은 200명이 넘을 것이라는 전망이 나오고 있다.증인 명단에는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 정용진 신세계그룹 회장, 이해욱 DL그룹 회장, 유경선 유진그룹 회장 등 주요 그룹 총수와 허윤홍 GS건설 대표, 박현철 롯데건설 대표, 이한우 현대건설 대표, 김범석 쿠팡 의장과 박대준 쿠팡 대표, 백종원 더본코리아 대표, 김영섭 KT 대표, 김병주 MBK파트너스 회장, 조좌진 롯데카드 대표 등이 포함됐다.최태원 회장을 증인으로 채택한 정무위원회는 SK그룹의 계열사 부당 지원 실태를 점검하기 위해 오는 28일 종합국정감사장에 최 회장을 부른다는 계획이다. 다만 이날 최 회장이 APEC CEO 서밋 의장으로서 국가적 행사를 주재해야 하는 상황에서 일정이 겹친다는 지적이 나온다.산업통상자원중소벤처기업위원회는 정용진 회장을 증인으로 채택, 최근 신세계그룹과 중국 알리바바 그룹 기업결합 건과 관련해 국내 소비자 정보 보호 방안을 따져 묻겠다는 계획이다.임원급 인사도 다수 증인으로 채택됐다. 호텔신라의 경우 시진핑 중국 국가주석 방한에 따른 결혼식 예약취소에 대해 증언하기 위해 박상오 호텔신라 호텔운영총괄 부사장이 증인으로 채택됐다.과학기술정보방송통신위원회는 유영상 SK텔레콤 대표, 김영섭 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표 등 통신 3사 대표를 모두 불렀다.국감 출석 기업인 숫자는 2021년 92명, 2022년 144명, 2023년 95명, 2024년 159명으로 해마다 늘고 있다. 최근 여야가 '기업인 무더기 채택은 자제하자'는 약속이 무색하게도 올해 기업인 증인 채택은 역대 최대를 기록할 전망이다.일각에서는 기업들이 관세 협상 여파로 고전하는 가운데 국내에서는 노란봉투법, 상법개정안 등 경제 불확실성이 최고조에 달한 상황에서 국회가 나서서 경영에 힘 써야 할 기업들의 발목을 잡는다는 비판이 나온다.재계 관계자는 "과도한 기업 증인 채택으로 경영에 불필요한 부담을 가중할 것이 우려된다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com