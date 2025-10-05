전국금융산업노동조합(금융노조) 조합원들이 26일 서울 종로구 세종대로에서 열린 9·26 총파업 결단식에서 실질임금 인상과 주 4.5일제 근무를 촉구하며 구호를 외치고 있다. 2025.09.26 최혁 기자

금요일에 은행 문이 더 일찍 가능성이 커졌다.전국금융산업노동조합(이하 금융노조)이 지난 3일 금융산업사용자협의회(사측)와 ‘금요일 1시간 단축 근무 시행’에 대해 잠정 합의했기 때문이다.이번 합의안에는 ▲임금 3.1% 인상 ▲금요일 1시간 단축 근무 ▲2026년 주 4.5일제 도입 논의 추진 등이 포함됐다. 금융노조가 지난달 26일 약 3년 만에 총파업에 돌입한 지 일주일 만이다.이에 따라 현재 오전 9시부터 오후 4시까지인 은행 영업시간이 금요일에 한해 오후 3시로 단축될 가능성이 거론된다. 과거 코로나19 방역 조치로 오전 9시 30분~오후 3시 30분으로 임시 단축된 전례도 있다.금융노조 측은 “오는 13일 각 지부 대표자 회의를 통해 합의 내용을 공유하고 구체적인 시행 날짜는 노사 간 협의를 거쳐 확정할 예정”이라며 “가능한 이른 시일 내에 시행할 것”이라고 밝혔다.다만 은행 창구가 조기에 문을 닫게 되면 고령층 등 대면 서비스를 선호하는 고객층에 불편이 예상된다. 이에 따라 실질적 영업시간 단축이 이뤄질 경우 소비자 반발도 우려된다.이에 대해 사측은 “금요일 1시간 조기 퇴근은 현행 영업시간 유지를 전제로 기관별 상황에 따라 자율적으로 시행하는 방향으로 합의된 사항”이라며 “앞으로 산별노사 간 조율을 통해 최종안을 마련할 예정”이라고 밝혔다.한편 금융감독원 등에 따르면 지난해 전국 은행(특수·지방은행 포함) 직원은 10만9625명의 연간 급여 총액은 12조3147억원으로 1인당 평균 연봉은 약 1억1233만원이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com