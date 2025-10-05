무등산 국립공원 정상 지왕봉 바라보는 탐방객 사진=연합뉴스

광주시가 추진 중인 무등산 정상부 개방 행사에서 외국인 출입을 제한한 조치를 두고 국가인권위원회(인권위)에 진정이 제기됐다.5일 외국인 노동자 인권 활동을 해온 문길주 씨는 해당 조치가 차별적이라며 인권위에 진정서를 제출했다고 밝혔다.문씨는 진정서에서 “지난 2023년에도 같은 문제로 진정을 제기했고, 그 결과 외국인 인권 문제를 충분히 인지하지 못해 차별적 상황이 발생한 것으로 인정됐다”며 “같은 해 9월부터는 국적과 관계없이 누구나 출입이 가능하도록 무등산을 개방키로 결정해 진정 사유가 해소된 바 있다”고 설명했다.이어 “그러나 광주시는 오는 9일 정상 개방 행사를 하면서 또다시 외국인 출입을 제한해 인권 차별적 상황이 발생했다”며 “외국인도 무등산 정상에 출입할 수 있도록 인권위가 조치해 달라”고 촉구했다.광주한편 시는 오는 9일 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 및 내년 무등산권 유네스코 세계지질공원 재인증을 기원하는 무둥산 정상 개방 햇아를 개최할 예쩡이다.이번 개방 코스는 서석대 주상절리~군부대 후문~지왕봉~부대 정문 구간으로 구성되며 군사 구역을 통과하기 때문에 신분증 지참이 필수다.외국인은 군사보안상 이유로 출입이 제한된다.한편 무등산 인왕봉 구간은 외국인을 포함해 누구나 자유롭게 탐방할 수 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com