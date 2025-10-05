5일 외국인 노동자 인권 활동을 해온 문길주 씨는 해당 조치가 차별적이라며 인권위에 진정서를 제출했다고 밝혔다.
문씨는 진정서에서 “지난 2023년에도 같은 문제로 진정을 제기했고, 그 결과 외국인 인권 문제를 충분히 인지하지 못해 차별적 상황이 발생한 것으로 인정됐다”며 “같은 해 9월부터는 국적과 관계없이 누구나 출입이 가능하도록 무등산을 개방키로 결정해 진정 사유가 해소된 바 있다”고 설명했다.
이어 “그러나 광주시는 오는 9일 정상 개방 행사를 하면서 또다시 외국인 출입을 제한해 인권 차별적 상황이 발생했다”며 “외국인도 무등산 정상에 출입할 수 있도록 인권위가 조치해 달라”고 촉구했다.
광주한편 시는 오는 9일 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 및 내년 무등산권 유네스코 세계지질공원 재인증을 기원하는 무둥산 정상 개방 햇아를 개최할 예쩡이다.
이번 개방 코스는 서석대 주상절리~군부대 후문~지왕봉~부대 정문 구간으로 구성되며 군사 구역을 통과하기 때문에 신분증 지참이 필수다.
외국인은 군사보안상 이유로 출입이 제한된다.
한편 무등산 인왕봉 구간은 외국인을 포함해 누구나 자유롭게 탐방할 수 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
