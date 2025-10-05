특상품과 중하품간 간격 차이, 역대 가장 크게 나타나

사진=이솔 기자

사과 가격이 꾸준히 상승하고 있다. 특히, 특상품과 중하품의 가격 차이는 올해 5만원 이상 벌어졌다.5일 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 9월 홍로 도매 가격은 10kg 기준 6만4900원으로 집계됐다. 전년 대비 31.9% 올랐다. 반입량은 전년 대비 18.8% 증가했지만 추석 성수기의 영향으로 가격이 상승했다.특히, 특상품(제수용·선물용으로 활용되는 상품)과 중하품간 간격 차이가 역대 가장 크게 나타났다. 10kg 기준 특상품과 중하품 가격 차이는 2021년 2만7380원에서 이듬해 2만169원으로 떨어졌지만 2023년 4만9389원으로 치솟았고, 올해는 5만2476원을 기록했다.사과 생육 상황은 병해충 발생이 적어 전년 대비 양호하다. 단, 고온 및 강수량 부족으로 과 크기는 작았다.사과 생산량은 45만~46만톤으로, 전년 대비 소폭 줄었다. 재배면적은 3만3246㏊(헥타르=1만㎡)로, 전년 대비 0.2% 감소했다.10월 사과 출하량은 전년 대비 1.2% 감소하지만 후지(이른바 '부사')는 증가할 것으로 보인다. 10월 출하 품종이 추석 성수기에 일부 조기 출하됐고, 추석 이후 수요 감소로 출하량은 전년 대비 줄어들 전망이다. 다만, 후지 계열 출하량은 수확 시기가 앞당겨져 전년 대비 증가할 가능성이 높다.10월 후지의 도매 가격(10kg)은 가락시장 기준 전년(5만8600원) 대비 하락한 5만2000원으로 보인다. 사과 전체 출하량은 감소하나, 후지 계열 출하량 증가로 가격은 떨어진다. 양광의 도매 가격은 같은 기준으로 4만9600원에서 6만원으로 오른다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com