추석 고속도로 정체…서울↔부산 10시간 걸린다

추석 당일인 오늘(6일) 교통량이 증가하면서 귀성길과 귀경길 정체가 심화할 전망이다.6일 한국도로공사에 따르면 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 48만대, 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 49만대로 예상된다.도로에 나온 차량이 많아지면서 정체도 심화하고 있다. 오전 11시 기준 승용차를 이용해 서울에서 지방 도시로 이동할 경우(요금소 출발 기준) △대전 4시간 △강릉 5시간 △광주 7시간 30분 △목포 8시간 △대구 8시간40분 △울산 9시간 20분 △부산 9시간 40분 등이 걸릴 것으로 예상된다.지방 도시에서 서울로 이동할 경우 △부산 9시간 40분 △울산 9시간 20분 △목포 8시간 20분 △대구 8시간 40분 △광주 8시간 △강릉 5시간 30분 △대전 3시간 40분 등이 소요될 것으로 보인다.귀성 방향 고속도로는 이른 오전부터 정체가 시작됐으며, 오후 3~5시 가장 심할 것으로 예상된다. 귀경 방향 고속도로 역시 비슷하게 정체가 시작됐으며, 오후 5시까지 막힐 것으로 보인다. 양쪽 모두 오후 늦게 정체가 완화될 전망이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com