미국 CBS 방송 여론조사기관 유고브와 여론조사 실시
미국인 52%, 트럼프·공화당의 셧다운 대응 '부정적'
5일(현지시간) 미국 CBS 방송이 여론조사기관 유고브와 여론조사를 실시한 결과, 응답자의 39%는 셧다운의 원인으로 트럼프 대통령과 공화당을 꼽았다. 30%는 민주당을 나머지 31%는 공화당과 민주당 모두 책임이 있다고 답했다. 이번 조사는 10월 1~3일 미국 성인 2441명을 대상으로 실시했다.
또, 미국인의 52%는 트럼프 대통령과 공화당의 셧다운 대응에 대해 부정적인 반응을 보였고 48%는 민주당 대응 방식에 부정적인 것으로 나타났다.
셧다운의 경제적 영향에 대해 응답자 49%는 '매우 우려한다'고 답했고, 31%는 '다소 우려된다'를 선택했다. 나머지 20%는 '우려하지 않는다'라고 했다.
또한, 응답자의 45%는 공화당의 입장이 셧다운을 감수할 만한 가치가 없다고 했으며, 40%는 민주당의 입장시 셧다운을 감수할 만한 가치가 없다고 답했다. 또, 민주당 입장에 대해 찬성한 미국인은 28%에 불과했으며, 공화당 입장에 찬성한 미국인은 이보다 적은 23%에 그쳤다.
응답자들은 경제와 일자리를 국가가 직면한 가장 중요한 문제로 꼽았고, 인플레이션과 의료가 뒤를 이었다.
