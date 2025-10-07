jtbc '냉장고를 부탁해' 캡처 화면

이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 냉부해)가 9%에 육박하는 역대 최고 시청률을 기록했다.7일 시청률 조사 회사 닐슨 코리아에 따르면 전날 방영된 JTBC '냉부해' 본 방송 시청률은 8.9%(전국 기준)로 집계됐다.이번 이 대통령의 출연분은 지난 2014년 첫선을 보인 '냉부해'의 시즌 1, 2를 통틀어 역대 최고 시청률을 기록했다. 이전까지 최고 기록은 2015년 8월 가수 지드래곤과 태양이 출연한 회차(7.4%)였다.이날 방송은 이 대통령 부부의 취임 후 첫 예능 출연으로 화제를 모았다.이 대통령과 부인 김혜경 여사는 K-푸드를 홍보하기 위해 예능 출연을 결심했다며 냉장고를 공개하는 대신 한우, 시래기, 더덕, 무 등 우리 제철 식재료를 소개했다.그는 "K팝이나 드라마 같은 문화도 중요하지만, 진짜 문화의 핵심은 음식"이라며 "한국 문화를 수출하는 데 있어 음식은 산업적으로도 대한민국을 키우는 큰 힘이 된다"고 말했다.한편, 이번 이 대통령 부부의 예능 프로그램 출연을 두고 야권에서는 국가정보자원관리원 화재 등으로 부적절하다고 지적했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com