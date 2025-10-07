홈 한경BUSINESS [속보]“이재명 아들 군 면제” 허위글 게시한 이수정 검찰 송치 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510077668b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.07 15:28 수정2025.10.07 15:28 김정우 기자 김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “오세훈표 정책 또 주춤” 신통기획은 ‘먹통기획’ 지적 "금·비트코인·아파트 대신 투자할 걸"…올해 최고 수익률은 ‘이것’ [속보]민주, “이재명 대통령 48시간 거짓말” 장동혁 명예훼손 혐의 고발 "삼성 또 일 낸다" 中화웨이 따돌릴 '치트키' APEC서 선보여 “공무원이 성접대를” 5년간 국세청 임직원 358명 징계