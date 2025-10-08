챗GPT 이미지 생성.

경기도 부천시가 부천역을 중심으로 활동하는 유튜버들의 기행 방송으로 골머리를 앓고 있다. 시는 “막장 유튜버·BJ를 뿌리 뽑겠다”며 강경 대응 방침을 밝혔지만, 유튜버들은 “표현의 자유를 제한하지 말라”고 반발하고 있다.8일 부천시에 따르면 시는 지난달 30일 ‘이미지 개선 전담팀(TF)’을 구성하고 광장 구조물 철거, 순찰 강화, 상인 네트워크 활성화 등을 추진키로 했다. 또 민원창구 운영과 관련 조례 개정으로 특별사법경찰의 단속 근거도 마련할 방침이다.조용익 부천시장은 “부천역 일대를 시민이 안심하고 찾을 수 있는 공간으로 회복시키겠다”며 “모든 법적·행정적 수단을 총동원해 지역사회 안전과 질서를 지키겠다”고 말했다.부천역 광장은 2022년께부터 유튜버 사이에서 ‘조회수 맛집’으로 불리기 시작했다. 일부 BJ들이 행인에게 욕설을 하거나 경찰과 실랑이를 벌이는 방송으로 수익을 올리자, 다른 유튜버들도 몰려들었다. 지난해에는 한 여성 유튜버가 생방송 중 다른 남성을 흉기로 찌르는 사건까지 발생했다.상인들은 피해를 호소한다. 부천역 인근 주점 업주는 “유튜버들이 소란을 피워 손님이 발길을 끊었다”며 “경찰이 와도 잠시 피했다가 돌아오니 피해가 막심하다”고 말했다. 시민들은 “부천이 막장 방송의 성지가 됐다”며 도시 이미지 훼손을 우려했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com