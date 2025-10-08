서울 집값 다시 ‘들썩’…추가 규제 나오나

6·27 대출규제 이후 한동안 안정세를 보이던 집값이 서울과 수도권 일부 지역에서 다시 급등 조짐을 보이면서, 정부가 추석 연휴 이후 추가 규제책을 내놓을 가능성이 커졌다.서울 성동구·마포구 등 ‘한강 벨트’ 지역과 경기 성남시 분당구 등 가격 상승폭이 큰 지역을 규제지역으로 묶은 뒤, 이후 토지거래허가구역으로 지정하는 방안이 유력하게 검토되고 있다.8일 한국부동산원에 따르면 9월 29일 기준 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.27% 상승했다. 성동구(0.78%), 마포구(0.69%), 광진구(0.65%) 등 강북 한강 벨트 지역을 중심으로 오름폭이 확대되며 서울 25개 자치구 모두 상승세를 보였다.특히 서울 아파트값은 9월 들어 주간 상승률이 0.08% → 0.09% → 0.12% → 0.19% → 0.27%로 매주 커졌다. 경기에서도 성남 분당구(0.97%)와 과천시(0.54%)가 각각 1주 새 상승폭을 0.33%포인트, 0.31%포인트 키우며 강세를 이어갔다.6·27 대책으로 고가 아파트 거래 수요가 한동안 주춤했으나, 갭투자(전세 낀 매매)가 가능한 지역을 중심으로 다시 매수세가 붙는 모습이다.김윤덕 국토교통부 장관은 지난달 29일 기자간담회에서 서울 아파트 매매가격 상승률 확대와 관련, “매우 유심히 심각하게 바라보고 있다”고 밝혔다.전문가들은 정부가 추석 연휴 이후 상승폭이 큰 지역을 중심으로 투기과열지구나 조정대상지역 재지정에 나설 가능성이 높다고 본다. 부동산원 자료 기준 최근 3개월간 아파트값 상승률은 성동구 5.01%, 분당구 4.99%, 과천시 3.81%, 광진구 3.57%, 마포구 3.17% 등으로, 모두 지정 요건을 충족한 상태다.현재 규제지역은 서울 강남 3구(서초·강남·송파)와 용산구만 남아 있다.정부가 직권으로 토지거래허가구역을 추가 지정할 가능성도 거론된다. 해당 지역으로 지정되면 주택 매입 시 2년 실거주 의무가 부과돼 갭투자를 차단할 수 있다.국토부는 이미 9·7 대책을 통해 장관의 토지거래허가권 권한을 확대하는 법 개정을 추진 중이다. 다만 국정감사 일정 등으로 실제 적용은 빠르면 다음 달 이후가 될 전망이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com