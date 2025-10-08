APEC 본행사 참석 불투명

'미중회담' 집중한 당일치기 방한 가능성

사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 회담을 진행할 것이라고 7일(현지 시간) 재차 확인했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 마크 카니 캐나다 총리와 회담하는 자리에서 미국과 캐나다가 중국에 대응하기 위해 어떤 협력을 할 수 있느냐는 취재진 질문에 "(우리는 중국과)경쟁할 수 있어야 한다"고 답했다.트럼프 대통령은 "우리는 중국과 관계를 매우 잘 해나가고 있다"며 "저는 시 주석과도 매우 좋은 관계를 맺고있다"고 말했다. 이어 "우리는 오랫동안 매우 좋은 관계를 맺어왔다"며 "저는 몇주내 그를 만날 예정인데, 한국에서 그와 회담할 예정"이라고 시 주석과의 만남을 거듭 확인했다.트럼프 대통령은 그러면서 "하지만 중국과 잘 지내기 위해서는 경쟁할 수 있어야 하고 경쟁할 수 없다면 중국과 잘 지낼 수 없다"며 "캐나다는 매우 경쟁력있는 국가고, 오랫동안 중국과도 잘 해왔다"고 설명했다.트럼프 대통령은 오는 30일 경주에서 개막하는 APEC 정상회의에 참석하기 위해 29일 한국을 찾아 1박 2일간 머무는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 시 주석도 이번 회의 참석차 한국을 찾을 전망이다.두 정상은 지난달 19일 통화에서 "한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나자"고 합의했고, 트럼프 대통령은 지난 1일에도 "4주 안에 시진핑 중국 국가주석을 만날 예정"이라고 트루스소셜에 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령이 재당선된 후 시 주석을 만나는 것은 이번이 처음이다.다만 트럼프 미국 대통령이 이달 말 하루 일정으로 한국을 방문할 것으로 알려지면서 미중 정상회담을 제외한 외교 일정은 후순위로 밀릴 수 있다는 관측이 나온다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com