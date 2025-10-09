지난달 29일 부천역 피노키오광장 한 상가에 촬영 자제를 촉구하는 안내문이 부착돼 있다.

경기도 부천시가 부천역 일대에서 벌어지는 유튜버들의 막장 방송과 각종 기행 행태에 칼을 빼들었다.9일 부천시에 따르면 시는 지난달 30일 부천역 일대 개선을 위한 이미지 개선 전담팀(TF)을 구성하고, 시설 정비·공동체 협력·제도 개선 등 3개 분야의 종합대책을 추진하기로 했다.시는 우선 1인 크리에이터들이 상주하기 어려운 환경을 만들기 위해 광장 내 경계석과 U자형 볼라드(길말뚝)를 제거하고 중앙 조형물을 철거할 계획이다. 또한 원미경찰서와 협력해 순찰을 강화하고, 상인 네트워크를 활성화하는 한편 건전한 문화행사를 열어 ‘기행 방송의 성지’가 아닌 '디지털 문화도시 이미지'를 회복하겠다는 방침이다.아울러 주민과 상인 피해 접수를 위한 민원 상담 창구를 운영하고, 관련 조례 개정을 통해 특별사법경찰의 단속 근거를 마련할 예정이다.조용익 부천시장은 "부천역 일대를 시민이 안심하고 찾을 수 있는 공간으로 회복시키고 지역 상권도 되살릴 것"이라며 "모든 법적·행정적 수단을 총동원해 지역사회 안전과 질서를 지키겠다"고 밝혔다.현재 부천역 앞 광장은 유튜버들 사이에서 이른바 ‘조회수 맛집’으로 불리며 기행 방송의 중심지로 떠올랐다.일부 BJ와 스트리머가 부천역에서 자극적인 행동을 생중계해 높은 조회수와 수익을 올리자 다른 지역의 유튜버들까지 속속 몰려와 같은 방식의 방송을 이어가고 있다.2022년 9월에는 부천시의 요청으로 아프리카TV가 개국 이래 처음으로 부천역 피노키오광장에서 BJ 방송 제한 조치를 내렸지만, 이후에도 기행 방송은 끊이지 않았다. 최근에는 경찰과 실랑이를 벌이거나 행인에게 욕설을 퍼붓는 모습까지 실시간으로 송출해 논란이 커졌다.지난달 20일에는 부천시 원미구 한 상가 건물 계단에서 30대 여성 유튜버가 생방송 도중 남성 유튜버를 흉기로 찔러 구속되는 사건까지 벌어졌다.이들 때문에 도시 이미지 훼손이 심각하다. 이들 유튜버의 영상 댓글란에는 “부천은 도대체 어떤 동네냐”, “부천에서 살기 힘들겠다” 등의 조롱성 댓글이 쏟아지고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com