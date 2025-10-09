서울의 한 프렌차이즈 빵집의 모습. 사진=한경 김범준기자

빵플레이션(빵+인플레이션)이 현실이 됐다. 베이글, 소금빵, 샌드위치 등 인기 빵 가격이 3년새 최대 40% 넘게 치솟은 것으로 나타났다. 그러나 빵집 수익성은 오히려 악화돼 자영업자들의 부담만 커지고 있다는 지적이다.9일 한국신용데이터(KCD)가 발표한 ‘베이커리 시장 트렌드 리포트’에 따르면 올해 상반기 가장 많이 팔린 빵은 소금빵으로 전체 판매의 15.7%를 차지했다. 이어 샌드위치(15.0%), 식빵(7.2%), 크루아상(5.3%), 베이글(5.2%) 순이었다.판매량과 함께 가격도 크게 올랐다. KCD는 올해 상반기 가장 많이 팔린 빵 10종의 중위가격을 비교 분석한 결과 베이글이 3년 사이 44% 급등하며 가장 큰 상승 폭을 기록했다고 밝혔다.2022년 6월 3000원대 중반이던 베이글은 6월 말 기준 4400~4900원대에 거래되고 있다.소금빵과 샌드위치 역시 각각 30% 이상 올랐다. 소금빵은 기존 2000원대 중반에서 현재는 3300~3700원대로 올랐고 샌드위치는 7500~8300원으로 3년 전보다 32% 상승했다.전체 빵값 상승률도 예사롭지 않다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올해 8월 빵 소비자물가지수는 전년 동월 대비 6.5% 올랐고 2022년 6월과 비교하면 19.4%나 뛰었다. 베이글, 샌드위치, 소금빵 가격은 이 기간 평균을 훨씬 웃도는 수준이다.하지만 가격 인상이 수익 개선으로 이어진 것은 아니다. 자영업자들의 상황은 나빠졌기 때문이다. 올해 6월 기준 제과점 업종의 월평균 매출은 907만원으로 2년 연속 하락한 끝에 적자로 돌아섰다. 임대료·재료비·인건비 상승 등이 원인인 것으로 나타났다.한편 이번 보고서는 KCD가 2022년 6월부터 2025년 6월까지 포스·배달앱 데이터를 토대로 약 3만7000개 사업장을 분석해 작성했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com