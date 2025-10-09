방과후 수업 교육 프로그램 사진=한경 최혁 기자

초등학교 교사 명예 퇴직자가 3년 연속 증가하며 3000명을 넘어선 것으로 나타났다. 교육 현장의 중심을 이루던 중견 교사들이 빠르게 이탈하고 있어 학교 현장에 심각한 인력 공백이 우려된다.9일 국회 교육위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년 국공립 초등학교 명예 퇴직자 교사는 3119명으로 집계됐다. 이는 최근 5년 내 가장 많은 수치다.연도별로 보면 ▲2020년 2379명 ▲2021년 2178명 ▲2022년 2338명 ▲2023년 2937명 ▲2024년 3119명으로 3년 연속 증가세를 기록했다. 최근 5년간 누적 명예 퇴직자 수는 총 1만 2951명에 달한다.지역별로는 ▲경기(778명) ▲서울(596명) ▲부산(267명) ▲인천(242명) ▲경남(228명) 순으로 많았다.단순한 ‘퇴직’이 아닌 ‘명예퇴직’이 계속 증가하는 배경에는 높은 업무 강도와 민원 스트레스, 교사 연금 불안 등 복합적인 요인이 작용하고 있다는 분석이 나온다.중견 교사들의 대량 이탈은 단순한 인력 손실을 넘어 교육 질 하락과 교직 조직력 약화로 이어질 수 있다는 우려도 커지고 있다.진선미 의원은 “고연차 선생님들이 정년을 채우지 않고 교단을 떠나고 있다”며 “교직사회의 공백이 발생하지 않도록 교육여건을 마련하는 등 실효성 있는 대책을 수립해야 한다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com