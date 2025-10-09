9일 국회 교육위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년 국공립 초등학교 명예 퇴직자 교사는 3119명으로 집계됐다. 이는 최근 5년 내 가장 많은 수치다.
연도별로 보면 ▲2020년 2379명 ▲2021년 2178명 ▲2022년 2338명 ▲2023년 2937명 ▲2024년 3119명으로 3년 연속 증가세를 기록했다. 최근 5년간 누적 명예 퇴직자 수는 총 1만 2951명에 달한다.
지역별로는 ▲경기(778명) ▲서울(596명) ▲부산(267명) ▲인천(242명) ▲경남(228명) 순으로 많았다.
단순한 ‘퇴직’이 아닌 ‘명예퇴직’이 계속 증가하는 배경에는 높은 업무 강도와 민원 스트레스, 교사 연금 불안 등 복합적인 요인이 작용하고 있다는 분석이 나온다.
중견 교사들의 대량 이탈은 단순한 인력 손실을 넘어 교육 질 하락과 교직 조직력 약화로 이어질 수 있다는 우려도 커지고 있다.
진선미 의원은 “고연차 선생님들이 정년을 채우지 않고 교단을 떠나고 있다”며 “교직사회의 공백이 발생하지 않도록 교육여건을 마련하는 등 실효성 있는 대책을 수립해야 한다”고 밝혔다.
