장동혁 국민의힘 대표 (사진=임형택 기자)
장동혁 국민의힘 대표 (사진=임형택 기자)
장동혁, 與 향해 "민생하자···야당탄압·특검 민생아냐"

강홍민 기자 khm@hankyung.com