강호동 농협중앙회 회장 사진=한경 강은구 기자 2025.4.11

지역 농협의 부동산 담보 공동대출이 대규모 부실로 이어지며 연체율이 최고 30% 육박한 것으로 드러났다.여러 조합이 ‘규제 우회’를 위해 대주단을 구성해 수백억 원대 대출을 밀어준 결과 ‘기획부동산’을 방불케 하는 무리한 대출 구조가 부메랑이 돼 돌아온 셈이다.9일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송옥주 더불어민주당 의원이 농협중앙회로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 8월 말 기준 농협 상호금융의 공동대출 연체율은 19.23%로 2021년 1.25%에 비해 15배 이상 치솟았다.특히 상업시설 담보 공동대출 연체율은 28.43% 토지 담보는 23.47%로 위기 수준에 가까운 수치를 기록했다.상업시설 담보 공동대출 연체율은 2021년 1.31%, 2022년 2.94%, 2023년 12.39%, 2024년 20.78% 지난 8월 말 28.43% 등으로 급등했다.토지 담보 공동대출 연체율 2021년 0.73%에 그쳤지만 2022년 1.02%, 2023년 5.53%, 2024년 14.49%에 이어 올해 8월 말 23.47%로 역시 급등세를 나타냈다.연체율이 20~30% 달하는 상황은 경제위기 때 외에는 유례없는 일이다. 전문가들은 이 정도면 사실상 대출의 4건 중 1건은 부실이라고 진단했다.개별 농협은 동일인에게 50억원을 초과해 대출할 수 없지만 여러 조합이 모여 대주단을 구성함으로써 규제를 피해 수백억 원대 공동대출을 밀어낸 구조가 부실의 근본 원인으로 지목된다.농협중앙회 자금 운용 수익율이 연 1.0∼1.5%에 불과하자 지역 농협들이 연 4~5% 수익율을 노리고 공격적인 부동산 대출에 나선 결과라는 비판도 제기됐다.이 같은 공동대출 부실은 농협 전체 여신 건전성에도 직접적인 타격을 주고 있다.농협 상호금융의 기업대출 연체율은 2021년 1.32%에서 2024년 8월 말 7.63%로 치솟았고 전체 연체율은 2021년 0.88%에서 2024년 8월 말 5.07%로 집계됐다. 반면 가계대출 연체율은 같은 기간 0.64%에서 2.10%로 소폭 증가에 그쳤다.특히 NH농협은행의 전체 대출 연체율이 0.54%에 불과한 것과 비교하면 지역 농협의 상황은 이례적으로 심각하다.송 의원은 “지역 농협이 이렇게 망가질 동안 금융 기법이나 전문성 면에서 앞서 있는 중앙회가 제 역할을 하지 않고 부실을 방치하고 오히려 부채질하지 않았는지 이번 국정감사에서 따져 보겠다”고 밝혔다.한편 송의원이 전국 112개 회원농협 전문경영인을 대상으로 실시한 설문조사에서도 55%가 “부동산 담보 대출 부실이 조합 경영에 매우 큰 영향”을 준다고 응답했고 ‘큰 영향’이라는 응답도 27%에 달했다. ‘어느 정도 있다’는 14%였으며 ‘작다’와 ‘매우 작다’는 각 2%에 불과했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com