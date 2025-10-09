"대통령실에서 솔직하게 잘 대응했으면 좋았겠다는 아쉬움은 있다."박지원 더불어민주당 의원이 9일 이재명 대통령 부부의 예능프로그램 '냉장고를 부탁해' 출연과 관련해 이같이 밝혔다.박 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "(지역구가) 호남이라서 그런지 몰라도 (사람들은) 대통령이 K-푸드 선전한 게 뭐가 잘못이냐(는 반응)"이라며 "왜 그걸 가지고 그렇게 시비 거냐, 국민의힘의 비생산적인 트집에 오히려 시청률도 역대급으로 올라가 버리지 않나"라고 말했다.박 의원은 그러면서도 국가정보자원관리원 화재 사고 시기에 대통령이 예능 출연을 한다는 국민의힘 비판을 두고 "저도 그런 것을 보고 대통령실에서 솔직하게 잘 대응했으면 좋았을 걸 하는 아쉬움은 있다"고 했다.박 의원은 "그렇지만 그게 꼭 이재명 대통령이 하지 못할 일을 하신 건 아니지 않나"라며 "K-컬처, K-푸드 등을 전세계에 선전하려고 하는 걸 갖고 대통령실에서 초기 대응이 미숙했다고 하더라도 꼭 문제가 그렇게 되느냐, 이건 너무 심하다는 반응"이라고 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com