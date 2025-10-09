박지원 더불어민주당 의원이 9일 이재명 대통령 부부의 예능프로그램 '냉장고를 부탁해' 출연과 관련해 이같이 밝혔다.
박 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "(지역구가) 호남이라서 그런지 몰라도 (사람들은) 대통령이 K-푸드 선전한 게 뭐가 잘못이냐(는 반응)"이라며 "왜 그걸 가지고 그렇게 시비 거냐, 국민의힘의 비생산적인 트집에 오히려 시청률도 역대급으로 올라가 버리지 않나"라고 말했다.
박 의원은 그러면서도 국가정보자원관리원 화재 사고 시기에 대통령이 예능 출연을 한다는 국민의힘 비판을 두고 "저도 그런 것을 보고 대통령실에서 솔직하게 잘 대응했으면 좋았을 걸 하는 아쉬움은 있다"고 했다.
박 의원은 "그렇지만 그게 꼭 이재명 대통령이 하지 못할 일을 하신 건 아니지 않나"라며 "K-컬처, K-푸드 등을 전세계에 선전하려고 하는 걸 갖고 대통령실에서 초기 대응이 미숙했다고 하더라도 꼭 문제가 그렇게 되느냐, 이건 너무 심하다는 반응"이라고 했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
