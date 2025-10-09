서울의 한 대형마트에 라면이 진열돼 있다. 사진=뉴스1

한국인이 지난해 1인당 평균 79개의 라면을 소비한 것으로 집계됐다. 1인당 소비 세계 1위 자리는 베트남에 내준지 3년째다.9일 세계인스턴트라면협회에 따르면 2023년 한국의 라면 소비량은 약 41억 개로 세계 8위 규모다. 지난해 총 인구 5175만명을 기준으로 계산하면 국민 1인당 79.2개를 소비한 셈이다.한국의 1인당 라면 소비는 2021년 73개에서 3년 만에 6개 늘었다. 총소비량도 2021년 37억9000만 개에서 2022년 39억5000만 개, 2023년 40억4000만개로 증가세를 이어갔다. 전년 대비로는 1.4% 늘었다.다만 코로나19로 외식이 줄며 라면 수요가 급증했던 지난 2020년(41억 3000만개)보다는 여전히 낮은 수준이다.한국은 지난 2020년까지 1인당 라면 소비 세계 1위를 지켰지만 2021년부터는 베트남이 선두를 유지 중이다. 베트남은 지난해 인구 1억명 기준으로 81억 4000만 개의 라면을 소비해 1인당 81개로 한국을 소폭 앞질렀다.이외에도 1인당 소비량 기준 상위 국가는 태국(57개), 네팔(54개), 인도네시아(52개), 일본(47개), 말레이시아(47개), 대만(40개), 필리핀(39개), 중국(홍콩 포함·31개) 순이었다.아시아 지역은 전통적으로 국수를 즐기는 식문화가 있어 라면 소비가 높은 경향을 보였다. 반면 유럽국가 중 다수는 1인당 소비량이 10개 미만에 그쳤다.한편 전 세계 라면 소비량은 지난해 1230억 7000만 개로 집계돼 역대 최고치를 기록했다. 전년 대비 2.4% 증가한 수치다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com