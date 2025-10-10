홈 한경BUSINESS 코스피, 추석 연휴 뒤 3600선 첫 돌파…사상 최고치 경신 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510100329b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.10 09:19 수정2025.10.10 09:19 정채희 기자 추석 황금연휴 이후 개장한 코스피가 10일 상승 출발하며 사상 처음으로 3600선을 돌파했다.이날 오전 9시 17분 현재 코스피는 전 거래일보다 44.89포인트(1.2%) 오른 3594.1을 기록 중이다.지수는 장 초반 48.90포인트(1.38%) 오른 3598.11로 출발해 장중 3600선을 ‘터치’한 뒤 상승폭을 소폭 줄였다.정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “코스피 3600 돌파라는데…내 계좌는 왜?”…‘반반반’ 시대 반도체 빼면 불장 착시 Z세대, 낮에 커피 들고 춤춘다… ‘소프트 클럽’ 열풍 ‘불장’ 투자자 필참 포럼 열린다…‘코스피 5000 시대, 어디에 투자할까’ 정청래 "이번 국감, 내란 청산하기 딱 좋은 기회” “고객 실수니 우린 몰라요” 5대 은행 보이스피싱 자율배상 10% 불과