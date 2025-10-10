코스피, 추석 연휴 뒤 3600선 첫 돌파…사상 최고치 경신

추석 황금연휴 이후 개장한 코스피가 10일 상승 출발하며 사상 처음으로 3600선을 돌파했다.이날 오전 9시 17분 현재 코스피는 전 거래일보다 44.89포인트(1.2%) 오른 3594.1을 기록 중이다.지수는 장 초반 48.90포인트(1.38%) 오른 3598.11로 출발해 장중 3600선을 ‘터치’한 뒤 상승폭을 소폭 줄였다.정채희 기자 poof34@hankyung.com