국내 프랜차이즈업종에서 본사와 가맹점 간의 매출 격차가 심화 되고 있다. 본사는 성장하는 반면 가맹점은 매출이 줄며 양극화가 뚜렷해졌다.10일 기업분석연구소 리더스인덱스가 공정거래위원회 가맹사업정보제공 시스템과 전자공시시스템을 토대로 커피 및 음료, 치킨, 피자, 편의점, 제과제빵, 외식, 화장품 등 7개 업종의 프랜차이즈 현황(최근 3년)을 분석한 결과 이 같은 불균형이 확인됐다.지난해 기준 이들 업종의 가맹점 수는 9만 2885개로 2022년보다 6.6% 증가했다. 같은 기간 가맹 본사의 매출은 43조 1565억 원에서 47조 7963억 원으로 10.8% 늘었다.반면 가맹점당 평균 매출은 3억 2723만 원에서 3억 248만 원으로 7.6% 감소했다. 본사는 성장하는 반면 가맹점은 역성장하는 구조가 고착화되고 있는 것이다.가장 튼 격차를 보인 업종은 피자 업종이었다. 7개 피자 프랜차이즈 본사의 매출은 3년 사이 66.5% 급증했지만 같은 기간 가맹점 평균 매출은 11.9%나 줄었다. 매장수는 7.9% 증가해 점포당 수익성이 크게 악화된 것으로 나타났다.외식업종도 비슷한 흐름을 보였다. 54개 본사의 총매출은 29.7% 늘었지만 가맹점당 평균 매출은 16.4% 감소했다. 제과제빵 업종도 본사 매출이 5.0% 증가하는 동안 가맹점 매출은 18.7% 줄어든 것으로 분석됐다.이처럼 본사의 외형 성장과 달리 가맹점의 수익성은 악화되는 ‘역성장’이 업계 전반에서 나타나고 있다.그나마 커피 및 음료 업종만은 예외였다. 17개 본사의 가맹점 수는 9661개에서 1만1513개로 3년간 19.2% 늘었고 본사 매출도 2조 9563억 원에서 3조 9447억 원으로 33.4% 증가했다.특히 가맹점당 평균 매출이 14.1% 증가해 유일하게 본사와 가맹점이 동반 성장한 업종으로 기록됐다.한편 가장 많은 가맹점을 보유한 업종은 편의점이었다. 작년 기준 5만5331개 점포가 운영 중이며 이중 CU가 1만 8458개로 가장 많은 점포 수를 기록했다.가맹점당 연평균 매출이 가장 높은 프랜차이즈는 테이스티코리아가 운영하는 중식당 ‘매란방’으로 작년 기준 11억4680원에 달했다.리더스인덱스는 “외식, 치킨, 피자, 편의점 업종에서 가맹점 수는 증가하는데 점포당 매출액은 감소하는 시장 포화의 전형적 문제가 나타났다”며 “3년간 프랜차이즈 업계의 성장 불균형이 한층 심화한 것”이라고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com