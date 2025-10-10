뉴스1

나경원 국민의힘 의원은 10일 "이번 국정감사에서 당연히 불러야 할 증인은 꽁꽁 숨기고, 한번도 불러본 적이 없는 대법원장은 증인 채택을 넘어, 동행명령까지 발부하겠다고 하면서 출석을 압박하고 있다"며 더불어민주당을 비판했다.나 의원은 이날 국회 본관에서 열린 국정감사대책회의에서 "왜 이렇게 민주당이 깡패 같은 무리수를 두는가 하고 보면 바로 뼛속까지 내재된 그들의 선민의식과 내로남불의 발로"라며 이같이 말했다.이어 "국가 재난 상황에서 예능 출연을 해도 그들은 괜찮고, 존엄 현지는 자리를 바꿔서라도 출석시키지 않는 것이 당연하고, 대법원장은 발톱의 때처럼 하찮게 여겨도 되는 것이 그들의 선민의식과 내로남불 아닌가 생각한다"고 지적했다.나 의원은 "민주당에게 고하고 싶다. 이것의 본질은 이재명 대통령 구하기 아닌가"라면서 "그 노력의 100분의 1, 1000분의 1만 우리 국민 구하기, 우리 아이들 구하기에 힘써 달라고 요구하고 싶다"고 했다.이어 나 의원은 추석 연휴 기간 캄보디아에서 발생한 대한민국 대학생 사망사건과 최근 초등생을 대상으로 한 유괴(미수) 사건 등을 언급하면서 "대한민국과 대한민국 국민이 더 이상 안전을 걱정하지 않아도 되도록, 민주당이 이재명 구하기가 아니라 대한민국 국민 구하기와 아이들 구하기에 앞장서 줄 것을 요구하면서, 이번 법사위 국감에서 이 부분에 대해 제대로 문제점을 파악하고 문제점을 개선할 수 있는 노력을 하겠다는 말씀드린다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com