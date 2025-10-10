9일 국회 보건복지위원회 서명옥 국민의힘 의원실이 국민건강보험공단으로부터 받은 자료에 따르면 지난해 하루 평균 한번 이상 외래 진료를 받은 환자는 2288명이었다. 5년 누적 수는 1만 2347명에 이른다.
연령대 별는 70대가 774명(32.6%)으로 가장 많았고 60대 524명(22.9%), 80대 이상 438명(19.1%) 순으로 고령층 비중이 컸다. 30대 65명, 20대 27명이 포함됐다.
이들이 주로 찾은 곳은 의원급 의료기관(98.3%)이었으며 종합병원(61.4%), 상급종합병원(39.9%)도 이용한 것으로 나타났다. 중복 방문이 많은 것으로 분석됐다.
건보공단은 의료 남용을 방지하고자 지난해 7월부터 외래 진료 365회 초과 시 초과분의 본인 부담률을 90% 적용하는 차등제를 도입했다. 하지만 초과자 수는 전년도에 비해 크게 줄지 않았다.
한편 올해 1~7월 건강염려증(건강염려증성 장애)로 병원을 찾은 환자는 총 2478명으로 집계됐다. 최근 5년간 환자 수는 해마다 3000명 이상을 유지했고 이로 인한 누적 진료비는 56억 7000만 원에 달했다.
서 의원은 “국민 건강염려증 현황을 고려 ‘닥터쇼핑’ 예방을 위해 과다 의료 이용 예방 관련 예산을 증액해 합리적으로 의료를 이용할 수 있는 환경을 적극 조성해야 한다”고 제언했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
