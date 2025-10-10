'특수폭행·사기' 한수원 임직원, 3년간 39명 형사입건···"도덕적 해이 심각"

최근 웨스팅하우스 체코 원전 수출 관련 논란이 불거진 한국수력원자력(이하 한수원)의 임직원 비위 실태가 심각한 수준으로 밝혀졌다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 김동아(더불어민주당)의원이 한수원으로부터 제출받은 '최근 3년 한국수력원자력 임직원 형사입건 현황'자료에 따르면 형사입건 건수가 총 39건에 달하는 것으로 드러났다.한수원의 임직원 비위 수준은 다른 공기업과 비교해도 현저히 높은 것으로 나타났다. 같은 기간 한수원 임직원 수의 두 배 규모인 한국전력의 임직원 형사입건 건수는 총 12건으로 한수원의 3분의 1 수준에 그쳤다.또한 2024년 형사입건 건수는 총 23건으로 전년대비 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.입건 유형별로 살펴보면, 2023년 배임·횡령 관련 건수가 4건으로 가장 많았고, 2024년에는 배임·횡령이 5건, 사기·사기방조가 5건으로 가장 많았다.특히 지난해에는 임직원 해임 조치가 3건에 달했으며, 특수폭행, 시간외근무수당 부정 수령(사기, 사전자기록위작), 해외근무자 복무규정 위반(사전자기록위작)으로 인한 것이었다.올해에는 강제추행 5건, 배임·횡령 2건, 사기·사기방조와 음주운전이 각 1건으로 상반기에만 총 9건이 입건됐다.김 의원은 “임직원들의 도덕적 해이가 체코 원전 수출, 바라카 원전 문제 등 대형 사건·사고의 원인이 되는 것 아니냐”고 우려하며, “한수원은 임직원에 대한 관리·감독을 강화하고 국민의 신뢰를 회복하는 데 총력을 기울여야 한다”고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com