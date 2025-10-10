명륜진사갈비, ‘숯불양념장어’ 출시… 신메뉴 강화로 소비자 만족 높여

㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 다양한 메뉴를 원하는 소비자들을 위한 보양 신메뉴 ‘숯불양념장어’를 출시해 화제를 모으고 있다고 10일 전했다.최근에 출시된 ‘숯불양념장어’는 진한 숯불 향과 깊은 간장 베이스 양념이 어우러져 입안 가득 퍼지는 풍부한 감칠맛이 특징이다. 장어 특유의 부드럽고 탱글한 식감에 숯불 향이 더해져 입맛을 사로잡으며, 기력 보충에 제격인 메뉴다.함께 제공되는 쌈채소와 깻잎, 생강, 마늘, 특제 소스 구성도 장어의 풍미를 더욱 살려준다. 고소한 쌈과 상큼한 생강채를 곁들여 먹으면 느끼함 없이 담백하게 즐길 수 있어, 남녀노소 누구나 부담 없이 맛볼 수 있는 보양식으로 손색없다는 평가다.명륜진사갈비 관계자는 “트렌드에 맞춘 다양한 메뉴를 개발하던 끝에 명륜진사갈비만의 비법을 담은 ‘숯불양념장어’를 준비했다”며 “높은 퀄리티와 보다 다양한 메뉴 구성으로 고객님들의 꾸준한 사랑을 받을 수 있도록 더 노력하겠다”고 말했다.‘숯불양념장어’는 전국 명륜진사갈비 매장에서 순차적으로 적용되고 있으며, 일부 매장에서는 메뉴 제공이 제한될 수 있으므로 방문 전 사전 확인이 필요하다.한편, 명륜진사갈비는 계절과 고객의 니즈에 맞춘 신메뉴 개발을 지속하며 고객의 꾸준한 호응을 얻고 있다. 특히 뛰어난 가성비와 차별화된 맛으로 외식 시장에서 꾸준히 입지를 다져왔으며, 예비 창업자들 사이에서도 안정적인 프랜차이즈 브랜드로 주목받고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com