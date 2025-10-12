서울 종로구의 한 건물 1~2층 매장에 임대 플래카드가 붙어있다. 사진=뉴스1

자영업자들의 금융권 대출이 사상 최대 규모인 약 1070조원에 달하는 것으로 나타났다. 영세 저소득 자영업자의 연체율의 경우 12년 만에 최고 수준으로 치솟았다.12일 한국은행이 국회 행정안전위원회 양부남 의원(더불어민주당)·기획재정위원회 박성훈 의원(국민의힘)에게 제출한 '자영업자 대출 현황' 자료에 따르면 올해 2분기(기말 기준) 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1069조6000억원으로 추산됐다.이 통계는 한은이 자체 가계부채 데이터베이스(약 100만 대출자 패널 데이터)를 활용해 개인사업자대출 보유자를 자영업자로 간주하고, 이들의 개인사업자대출과 가계대출을 더해 분석한 결과다.자영업자 대출은 1분기 말(1067조6000억원)과 비교해 불과 3개월 사이 2조원 더 불어났다. 이로써 지난 2012년 관련 통계 집계 이래 최대를 기록했다.자영업자 대출을 종류별로 나눠보면 사업자 대출이 723조3000억원, 가계대출이 346조3000억원을 차지했다. 사업자 대출 잔액 역시 2012년 통계 작성 이후 가장 많다.자영업자 대출자 가운데 다중채무자의 대출 잔액은 2분기 말 현재 750조5000억원으로, 1분기(753조3000억원)보다 2조8000억원 줄었다.하지만 다중채무자 1인당 평균 대출액은 네 분기 연속 4억3000만원을 유지했다. 대출자가 175만7000명에서 173만8000명으로 감소했기 때문이다.다중채무자는 가계대출 기관 수와 개인사업자대출 상품 수의 합이 3개 이상인 대출자를 의미한다. 이 상태의 자영업자는 사실상 더 이상 금융기관에서 돈을 빌리기 어려운 한계 상태라고 볼 수 있다.전체 자영업자의 연체액도 크게 늘었다.1개월 이상 원리금 연체 기준은 2분기 말 총 19조원으로 추산됐다.역대 최대였던 1분기 말(20조1000억원)보다 1조1000억원 감소했다. 연체율 역시 1.88%에서 1.78%로 떨어졌다.하지만 소득이 적은 영세 자영업자의 경우 대출과 연체가 계속 늘어나는 추세다.저소득(하위 30%) 자영업자의 2분기 현재 대출 잔액은 141조3000억원으로 1분기(137조5천억원)보다 3조8000억원 늘어나며 통계 집계 이래 역대 최대를 기록했다.중소득(30∼70%)과 고소득(상위 30%) 자영업자 대출이 각 1조2000억원(191조원→189조8000억원), 7000억원(739조2000억원→738조5000억원) 줄어든 것과 대조적이다.연체율 역시 저소득 자영업자는 3개월 사이 1.92%에서 2.07%로 0.15%포인트(p) 올랐다. 지난 2013년 3분기(2.84%) 이후 11년 9개월 만에 가장 높은 수준이다.특히 이들의 대출은 주로 2금융권을 중심으로 늘었다.저소득 자영업자의 2분기 은행권·상호금융 대출 잔액은 각 81조2000억원, 48조8000억원으로 1분기(79조9000억원·46조3000억원)보다 1조3000억원, 2조5000억원씩 증가했다. 모두 2012년 통계 작성 이래 최대 기록이다.한은도 지난달 금융안정상황 보고서에서 "최근 자영업 취약차주가 계속 늘어나는 가운데, 취약차주의 연체 진입률·지속률도 모두 오르는 등 취약차주의 부실이 자영업자를 중심으로 확대·장기화할 위험이 커지고 있다"고 경고한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com