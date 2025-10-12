서울 중구 롯데면세점에서 중국인들이 쇼핑을 하고 있다./2025.9.29 사진=한경 임형택 기자

올해 추석과 겹친 중국 국경절·중추절 연휴 기간동안 한국을 찾은 중국인 관광객들 덕분에 유통업계가 뚜렷한 매출 상승세를 기록했다.12일 유통업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 지난달 29일부터 10월 9일까지 중국인 주요 결제 수단(알리·위챗·유니온페이)를 분석한 결과 중국인 매출이 전주 같은 요일 대비 무려 94.5%나 증가했다.가장 인기있는 상품은 빙그레 바나나우유였으며 생수(롯데 아이시스8.0, 제주 삼다수)도 높은 판매량을 보였다. 이외에도 ▲빙그레 딸기맛우유 ▲오뚜기 진라면 매운맛 ▲삼양 까르보불닭볶음면 ▲빙그레 메로나맛우유 ▲농심 신라면 블랙 ▲오뚜기 참깨라면 ▲서울 마이픽플레인쿠키링도 주목받았다.세븐일레븐 역시 같은 기간 명동, 종로 등 중국인 관광객 유입이 많은 20여개 점포에서도 중국 결제수단 기준 매출이 전주 대비 50% 상승했다.GS25도 연휴 기간(10월3~8일) 인사동, 종로 등 외국인 유입 상권 4개 점포에서 28%매출 증가를 기록했다. 특히 케이팝 관련 상품을 구성한 ’뉴안녕인사동점‘의 경우 외국인 비중이 평소 두배 이상인 60%에 육박했다.이마트24도 알리·위챗페이 기준 13%의 매출이 증가한 것으로 나타났다.백화점 매출도 상승세였다. 롯데백화점은 해당 기간 중국인 결제 매출(알리·위챗페이·은련카드)이 대비 40% 증가했으며 현대백화점은 55.8% 상승했다. 신세계백화점은 2배 뛰었다.면세점의 경우 신세계면세점의 매출이 전주 대비 25% 올랐다.롯데면세점 명동본점의 경우 일반인 고객 기준 전주 대비 소폭 감소했지만 지난해 국경절과 비교해선 중국인 매출이 10% 증가했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com