김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 12일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 대화하고 있다(문경덕 기자)
김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 12일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 고위당정협의회에 참석해 대화하고 있다(문경덕 기자)
당정, 부동산 대책 논의···"이번주 내 부동산대책 정부 발표"

강홍민 기자 khm@hankyung.com