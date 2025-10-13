메디아이플러스, 태국 GITEX Digi Health& Biotech서 임상시험 효율화 비전 제시

메디아이플러스(대표 정지희)는 태국 방콕에서 개최된 ‘GITEX 디지털 헬스케어 및 바이오 기술 박람회’에서 임상시험 효율화를 위한 미래 비전을 제시하고 총 10건의 글로벌 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.특히 메디아이플러스는 Supernova Pitch Competition에 참가해 준결승까지 진출하는 성과를 거두며 기술력과 혁신성을 인정받았다. 아울러 K-Digital Health Session에서는 개발도상국의 헬스케어 기업들이 겪는 한국 CRO(임상시험수탁기관) 발굴의 어려움을 해결하기 위해, 자사의 FiCRO 플랫폼을 통해 적합한 CRO를 매칭할 수 있는 구체적 비전을 제시해 국제 협력의 가능성을 확대했다.메디아이플러스 사업본부 김성순 본부장은 현장에서 임상시험의 디지털 혁신과 글로벌 네트워크 확장의 중요성을 강조하며, 자사의 AI 기반 임상시험 혁신 솔루션과 FiCRO 플랫폼의 강점을 집중 소개했다. 이 플랫폼은 제약·바이오·의료기기 기업이 최적의 임상시험수탁기관(CRO)과 빠르게 매칭할 수 있도록 돕는다.메디아이플러스는 임상시험 준비 단계에서 발생하는 병목 현상을 해결하는 데이터 기반 통합 솔루션 기업으로, 설계부터 파트너 선정, 규제 대응까지 전 과정을 지원한다.메디아이플러스는 오는 12일까지 열린 이번 박람회에서 AI 기반 임상혁신 플랫폼 'MediC'와 'FiCRO'를 소개했다. 'MediC'는 임상시험 데이터 기반 전략 설계·분석을 지원하는 정보 플랫폼이며, 'FiCRO'는 AI 매칭 기술을 활용해 스폰서와 CRO를 연결하는 글로벌 네트워크 플랫폼이다. 두 플랫폼을 통해 기업들은 임상시험 준비 기간을 수개월에서 불과 며칠로 단축, 비용은 최대 80~90% 절감할 수 있다.이번 박람회에서 메디아이플러스는 동남아 주요 기관들 및 글로벌 기업들과 협력 확대를 골자로 하는 10건의 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약에는 방글라데시의 Eminence Software Limited, 포르투갈의 Pixelence, 싱가포르의 Jonda Health, 인도의 Bioscan Research, 미국 Decoto International와 IDEAL BISTRO, Cleansearch Services, 베트남의 Saigon Technology, 태국의 Everyday Doctor, 쿠웨이트의 GoApps 등이 참여했다. 특히 방글라데시의 Eminence Software Limited사는 의료기기 FDA 허가를 위한 임상시험 역량을 독자적으로 확보하기 어려운 상황에서, 메디아이플러스와 협력해 임상시험 전략 수립, 프로토콜 디자인, CRO 선정, 한국 내 PoC 진행 등 다양한 부문에서 협력하기로 합의하고 지속적인 논의를 이어가고 있다.김성순 본부장은 “GITEX를 계기로 태국 및 아시아 지역 CRO 네트워크를 강화하고, 규제 대응 및 연구자 매칭 등 임상시험 생태계의 혁신 서비스를 한 단계 진화시킬 것”이라고 밝혔다. 이어 “태국을 비롯한 동남아 시장에서의 연이은 협력 체결이 단순한 네트워크 확장을 넘어, 메디아이플러스가 글로벌 무대에서 인정받고 있음을 보여주는 성과”라고 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com