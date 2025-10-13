홈 한경BUSINESS [속보] 조희대 출석한 법사위 국감, 여야 충돌···의원들 고성 난발 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510134399b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.13 10:43 수정2025.10.13 10:43 강홍민 기자 연합뉴스조희대 출석한 법사위 국감, 여야 충돌···의원들 고성 난발 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범… ‘웨인힐스브라이언트 회담’ 렌토킬이니셜코리아, ‘세계 손씻기의 날’ 맞아 손 위생 관리 중요성 강조 월드비전, 노스페이스 에디션 사회기여 프로젝트 10주년 식수사업후원 캠페인 참여 조희대 "국감 증인출석 요구는 헌법·법률 취지 맞지 않아" LG엔솔, 3분기 영업익 6013억…2분기 연속 AMPC 제외 흑자