피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범… ‘웨인힐스브라이언트 회담’

출범 행사는 9월 29일 서울 앰배서더 풀만호텔에서 열렸으며, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 정동영·최형두 국회의원 등이 참석했다.
얼라이언스는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 3개 부처 장관과 국회의원 2인, 관련 협·단체장이 공동 의장을 맡아 운영된다. 현대자동차, HD현대중공업, LG AI연구원 등 주요 수요·공급 기업과 대학, 연구소가 참여하여 산·학·연·관 협업 플랫폼의 역할을 수행할 예정이다.
운영 체계는 ▲기술 ▲솔루션 ▲거버넌스 ▲인재 ▲글로벌 협력 등 5개 생태계 분과와 ▲ADV(AI Defined Vehicle) ▲완전자율로봇 ▲주력산업 ▲웰리스테크 ▲ACR(AI Computing Resource) 등 5개 도메인 분과로 구성된다. 각 분과는 LG AI연구원 임우형 원장(기술), 네이버클라우드 김유원 대표(솔루션), SK쉴더스 민기식 대표(거버넌스), KAIST 이광형 총장(인재), AWS코리아 윤정원 대표(글로벌협력) 등 산업별 리더들이 이끈다. 도메인 분과 역시 현대자동차 이동석 대표(ADV), 두산로보틱스 김민표 대표(완전자율로봇), HD현대중공업 이상균 대표(주력산업), 카카오헬스케어 황희 대표(웰리스테크), 퓨리오사AI 백준호 대표·리벨리온 박성현 대표(ACR)가 맡는다.
웨인힐스브라이언트는 이번 얼라이언스에 참여 및 위촉되어 AI와 디지털 콘텐츠 융합 역량을 기반으로 피지컬AI 분야의 확산에 기여할 예정이다. 회사 관계자는 “피지컬AI는 산업 전반의 혁신을 이끌 핵심 축으로, 글로벌 생태계와의 협력을 통해 새로운 성장 기회를 만들어 갈 것”이라며 “얼라이언스 참여를 통해 기술 협력과 글로벌 네트워크 확장을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.
