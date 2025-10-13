피지컬AI 글로벌 얼라이언스 출범… ‘웨인힐스브라이언트 회담’

대한민국이 피지컬AI 분야의 글로벌 주도권 확보를 목표로 한 민간 주도 협력체 ‘초거대 피지컬AI 글로벌 얼라이언스’가 공식 출범했다. 이번 얼라이언스는 정부, 국회, 학계, 연구소, 산업계를 아우르는 300여 명이 모여 비전을 공유하는 대규모 협력 플랫폼으로, 웨인힐스브라이언트 에이아이 USA를 비롯한 국내외 주요 기업과 기관이 참여했다.출범 행사는 9월 29일 서울 앰배서더 풀만호텔에서 열렸으며, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 정동영·최형두 국회의원 등이 참석했다.얼라이언스는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 3개 부처 장관과 국회의원 2인, 관련 협·단체장이 공동 의장을 맡아 운영된다. 현대자동차, HD현대중공업, LG AI연구원 등 주요 수요·공급 기업과 대학, 연구소가 참여하여 산·학·연·관 협업 플랫폼의 역할을 수행할 예정이다.운영 체계는 ▲기술 ▲솔루션 ▲거버넌스 ▲인재 ▲글로벌 협력 등 5개 생태계 분과와 ▲ADV(AI Defined Vehicle) ▲완전자율로봇 ▲주력산업 ▲웰리스테크 ▲ACR(AI Computing Resource) 등 5개 도메인 분과로 구성된다. 각 분과는 LG AI연구원 임우형 원장(기술), 네이버클라우드 김유원 대표(솔루션), SK쉴더스 민기식 대표(거버넌스), KAIST 이광형 총장(인재), AWS코리아 윤정원 대표(글로벌협력) 등 산업별 리더들이 이끈다. 도메인 분과 역시 현대자동차 이동석 대표(ADV), 두산로보틱스 김민표 대표(완전자율로봇), HD현대중공업 이상균 대표(주력산업), 카카오헬스케어 황희 대표(웰리스테크), 퓨리오사AI 백준호 대표·리벨리온 박성현 대표(ACR)가 맡는다.웨인힐스브라이언트는 이번 얼라이언스에 참여 및 위촉되어 AI와 디지털 콘텐츠 융합 역량을 기반으로 피지컬AI 분야의 확산에 기여할 예정이다. 회사 관계자는 “피지컬AI는 산업 전반의 혁신을 이끌 핵심 축으로, 글로벌 생태계와의 협력을 통해 새로운 성장 기회를 만들어 갈 것”이라며 “얼라이언스 참여를 통해 기술 협력과 글로벌 네트워크 확장을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com