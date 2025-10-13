인천검단 ‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’, 17일 일부 잔여 호실 재입찰 진행

인천 검단신도시에 들어서는 ‘디에트르 더 에듀’ 단지 내 상가가 오는 17일(금) 일부 잔여 호실을 대상으로 추가 입찰을 진행한다. 지난 공개입찰에서 투자자들의 높은 관심 속 다수 호실이 빠르게 낙찰된 가운데, 남은 일부 잔여 호실에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있다.입찰은 인천광역시 서구 원당대로 일원, 검단라페온빌2차에서 진행된다. 입찰보증금 입금은 17일(금) 정오(12시)까지이며, 입장 및 신청접수는 오전 11시부터 12시까지 이뤄진다. 이후 정오부터 순차적으로 입찰 및 개찰이 진행되어, 각 호실 별 최고가 입찰자가 낙찰자로 확정된다. 낙찰자는 개찰 이후 바로 계약을 체결하게 된다.‘디에트르 더 에듀 단지 내 상가’는 781세대 아파트 단지의 고정수요와 인근 유·초·중·고 학군을 중심으로 한 유동수요를 동시에 확보한 상가로 평가받고 있다. 단지 출입구 바로 옆 1층에 배치돼 가시성과 접근성이 뛰어나며, 차량 출입 동선과 연계된 상권 형성도 가능하다. 특히 코너형 호실은 시야 확보가 넓어 카페·음식점·편의점 등 생활밀착형 업종 입점에 유리하다는 점에서 임대 수요가 꾸준하다.브랜드 신뢰도 또한 투자 매력을 높이는 요소다. 시공을 맡은 대방건설은 2025년 시공능력 평가 22위를 기록한 중견 건설사로, ‘디에트르’ 브랜드는 전국 주요 도시에서 프리미엄 단지로 자리 잡았다. 여기에 권리금 부담이 없는 신축 상가라는 점까지 더해져 초기 투자비를 줄일 수 있으며, 2026년 5월 아파트 입주와 동시에 빠른 수익 창출이 가능하다는 점도 투자자들의 이목을 끌고 있다.보다 자세한 분양 문의는 홍보관을 통해 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com