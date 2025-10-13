서울 서초동에 위치한 변호사 사무실들. 20231212 사진=한경 임대철 기자

일반 국선변호사의 수임료가 87억 원 넘게 연체된 것으로 나타난 가운데 국선전담변호사의 월 보수가 20년째 제자리 걸음이라는 지적이 나왔다.13일 국회 법제사법위원회 소속 이성윤 더불어민주당 의원이 법원행정처로부터 받은 자료에 따르면 지난해 국선변호를 받은 형사피고인은 14만 9346명으로 전체 형사피고인의 43%를 차지한 것으로 집계됐다.특히 일반 국선변호사는 1건당 55만 원의 수임료를 받고 국선전담변호사는 법원에서 월급에 해당하는 보수를 받는 사람으로 분류된다.올해 9월 기준 전국 변호사 4만 6024명 중 국선변호사는 7318명으로 전체의 15.9%에 불과하지만 형사피고인 관련 업무의 43%를 감당하고 있다.국선변호사 1명이 20.4개의 사건을 맡는 수준임을 점을 감안할 때 국선변호사의 처우개선이 시급하다는 얘기가 나오고 있다.특히 법원이 일반 국선변호사의 수임료를 제때 정산하지 않아 올해 2분기 기준 87억 6866만 원의 지급이 지연된 상태다.각급 법원은 30일 이내에 수임료를 입금해야 하는데 지켜지지 않고 있다. 올해 1분기 기한을 넘긴 금액만 124억 4361만 원에 달했다.국선전담변호사 월 보수액도 제자리에 머물고 있다. 현재 최대 월 800만 원(세전)으로 20년 동안 거의 비슷한 수준으로 알려졌다.이성윤 의원은 “오랜 시간 동안 (보수가) 동결 수준인 것도 문제인데 사실상 20년 전보다 못하다는 게 지금의 현실”이라며 “국선변호사는 사회적 약자를 지키는 사법 정의 최후의 보루로서 이들의 처우개선은 이재명 대통령 공약인 만큼 수임료 연체부터 신속히 해결해야 한다”고 주장했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com