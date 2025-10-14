결혼·출산해도 혼인신고 안하는 신혼부부들, 이유 들어보니···
주택 청약 기회, 대출한도 등으로 불이익을 겪는 신혼부부들이 결혼을 하고도 혼인신고를 미루는 것으로 나타났다.

국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 정일영 의원이 14일 통계청으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 10년간 1년 이상 혼인신고가 지연된 건수는 10.9%(2014년)에서 19.0%(2024년)로 크게 늘었다.

작년 기준으로 부부 5쌍 가운데 1쌍은 1년 이상 혼인신고를 늦춘 셈이다.

혼외출산 비율은 지난해 5.8%(13,827명)로 역대 최고치를 기록했다. 이 같은 현상은 혼인신고를 했을 때 주택 마련에 필요한 혜택이 사실상 축소된다는 분석이다.

결혼했지만 혼인신고를 미루는 대표적인 이유로 ▲ 주택담보대출 한도 축소 ▲ 주택청약 기회 축소 ▲ 취득세 중과 구조 등이 꼽힌다.

예컨대 주택도시보증공사(HUG)의 '내 집 마련 디딤돌대출'의 경우 미혼자는 연 소득 6천만원 이하일 경우 최대 2억원까지 대출받을 수 있지만, 신혼부부는 합산소득이 8500만원 이하로 제한된다.

주택청약 또한 미혼일 때는 부부 각각 청약할 수 있지만, 혼인신고 후에는 가구당 1회로 제한된다.

혼인신고 전에는 각자 1주택 보유 시 1∼3%의 취득세 일반세율이 적용되지만 혼인신고 후에는 1가구 2주택으로 분류돼 조정대상지역 기준 8%의 중과세율이 적용된다. 법적인 혼인 상태가 주택마련 등에는 불이익으로 인식될 수 있는 셈이다.

정 의원은 "혼인신고 지연과 소득 양극화 통계는 청년세대의 현실적 어려움을 그대로 보여준다"며 "결혼이 불이익이 아닌 선택이 되도록 기획재정부를 비롯한 관계부처가 주택, 세제, 금융 전반의 제도를 전면 재설계해야 할 것"이라고 지적했다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com