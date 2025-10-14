종로구 한국금거래소에 직원이 금 제품을 정리하고 있다. 사진=연합뉴스

국제 금·은 가격이 연일 최고치를 경신하면서 관련 투자 열기가 거세지고 있다. 특히 시중은행의 골드뱅킹 잔액은 사상 최대 규모를 기록하고 있으며 실버 뱅킹 수요도 급증하고 있다.14일 관련업계에 따르면 KB국민은행,신한은행, 우리은행 등 주요 은행의 골드뱅킹 잔액은 1조 5000억원을 넘어섰다. 올해 3월 처음으로 1조원을 돌파한 이후 빠르게 증가해 현재는 작년 말의 2배 수준이다.국제 금 시세는 온스당 4000달러를 넘어섰으며 미 연방준비제도의 금리 인하 가능성, 연방정부 셧다운 우려와 각국 중앙은행의 금 매수 확대 등이 금값 상승 배경으로 분석된다.실물 투자도 활발하다. 올해 들어 국내 골드바 판매액은 약 4500억원으로 지난해 대비 3배 규모다. 10월 1~2일 이틀 동안에만 약 135억원 어치가 팔렸다.은 투자도 예외가 아니다. 신한은행의 실버뱅킹 상품 ‘실버리슈’ 잔액은 1165억원까지 늘었고 10월1~2일 이틀간 20억원 상당의 실버바가 판매됐다. 올해 누적 판매액은 105억원으로 지난해 대비 13배 이상 늘어난 수치다.국제 은가격도 온스당 50달러선에서 움직이며 최고가를 경신 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com