3분기 사상 최대 매출, 12조원대 영업이익 달성

서울 삼성전자 서초사옥./한국경제 이솔 기자

삼성전자가 올해 3분기 12조원대 영업이익을 기록하며 실적 반등에 성공했다. 업계에서는 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문이 실적을 끌어올리는 일등공신이었을 것이라고 본다.반도체 사업을 담당하는 DS부문은 3분기 6조 원 이상 이익을 낸 것으로 추정된다. 전 분기(4000억 원)보다 15배 이상, 전년 같은 분기(3조 8600억원)에 비해서는 1조 원 이상 급등한 수치다. 지난 3분기 연속 2조원대 적자를 냈던 파운드리(반도체 위탁생산) 사업도 빅테크 수주를 따내면서 적자 폭을 반 이상 줄였다.삼성전자는 14일 올 3분기 매출 86조원, 영업이익 12조1000억원의 실적을 낸 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 삼성전자 분기 매출이 80조원대를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 매출은 지난해 3분기보다 8.7% 늘어 역대 최대치를 경신했고, 영업이익은 31.8% 증가했다. 증권가 영업이익 전망치(10조 1000억원)도 20%나 상회하는 '어닝 서프라이즈'다.잠정실적에서는 사업별 세부 금액을 공개하지는 않아 정확한 분석은 어렵지만, 반도체 사업이 회복하면서 실적이 반등한 것으로 보인다. 메모리반도체는 HBM3E 12단 개선제품 판매가 확대되고 있고 서버용 SSD 수요도 커졌다. 생산능력이 선단 공정에 몰리면서 범용 D램과 낸드플래시는 공급 부족으로 가격이 뛰면서 수익성이 높아졌다. 파운드리는 가동률이 개선되며 적자폭이 축소된 것으로 알려졌다.모바일경험(MX)·네트워크 사업부는 폴더블 신제품 판매 증가에 힘입어 3조원대 영업이익을 기록하며 견조한 실적을 이어간 것으로 알려졌다.디스플레이는 1조1000억~1조2000억원, TV·가전은 3000억~4000억원, 하만은 9000억~1조원의 영업이익이 예상된다.삼성전자 실적은 3분기를 시작으로 반도체를 중심으로 한 반등세가 이어질 전망이다.AI 확산에 따른 서버향 메모리 수요 급증과 가격 상승세가 꺾이지 않고 있고, 그동안 삼성전자의 약점이었던 HBM도 본격적으로 공급을 확대할 것으로 예상되기 때문이다.최근 삼성전자는 700조원 규모로 추진되는 오픈AI의 초거대 AI 프로젝트 '스타게이트'에 고성능·저전력 메모리를 대규모로 공급하기로 합의했다.또한 협력 관계인 AMD가 오픈AI와 대규모 그래픽처리장치(GPU) 공급 계약을 맺은 데 따라 HBM 공급이 늘어날 것으로 기대된다.엔비디아와는 5세대 HBM3E 공급이 초읽기에 들어간 가운데 6세대 HBM4 공급을 위한 인증 작업도 순조롭게 진행 중인 것으로 전해졌다.메리츠증권 김선우 애널리스트는 원화 약세와 AI 반도체 투자 확대로 일반 서버 수요가 회복되고, 엔비디아의 신기술 도입으로 LPDDR·GDDR의 가치가 상승한 점 등을 실적 개선의 주요 요인으로 평가했다. 또한 낸드플래시의 흑자전환이 전체 수익성 개선에 기여했다고 분석했다.김 애널리스트는 "삼성전자가 과거 고점 수준의 밸류에이션(1.9배)을 회복하기 위해서는 AI 반도체·서버 수요 증가에 따른 메모리 실적 개선, HBM3E·HBM4 인증 및 점유율 확대, 갤럭시 생태계 강화와 AI·모빌리티·로보틱스 등 주요 산업과의 파트너십 구축이 필수적"이라고 전망했다.한편 삼성전자는 10월 30일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 사업부별 실적을 공개할 예정이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com