김현지 대통령실 제1부속실장이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제12차 대통령 주재 수석보좌관회의에 참석해 있다. 2025.10.02. 김범준 기자

김현지 대통령실 제1부속실장을 둘러싼 논란이 확산되는 가운데 국민의힘이 김 실장에 대해 과거 경기 동부 연합화의 연관성 의혹과 범죄 연루 주장을 제기하며 여야 간 긴장이 고조되고 있다.14일 박정훈 국민의힘 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “김 실장이 김일성 추종세력인 경기동부연합과 연결돼 있다는 의혹을 사실로 확인했다”며 “경기동부연합-통합진보당-김현지-이재명으로 이어지는 연결고리를 짐작할 수 있는 증거를 확보했다”고 주장했다.박 의원은 “김미희 전 통합진보당 의원 남편 백승우 씨는 경기동부연합 핵심 세력”이라며 “김 전 의원과 그 공범은 선거운동 과정에서 식사모임을 방문해 대가를 지불한 혐의로 기소됐는데, 이 과정에 김 실장이 깊이 관여돼 있었다”고 전했다.그는 “재판부는 김 전 의원이 김 실장의 연락을 받고 식사모임을 방문한 사실을 인정하며 두 사람의 관계를 판결문에 명시했다”며 “김현지 실장이 김 전 의원과 공범 측에 유리한 증언을 하면서 감형에 결정적인 영향을 미쳤다. 김 실장은 직접 2심 법정에 출석해 1심에서 인정된 범죄 혐의를 부인하는 취지로 증언했다”고 강조했다.박 의원은 “이재명 정부의 실세로 꼽히는 김현지 실장이 김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연계돼 있다는 것은 소름 끼치는 일”이라며 “대통령실의 핵심 인사가 우리 사회의 주적인 북한과 관련된 세력과 맞닿아 있다는 것은 중대한 사안으로, 철저한 진상 규명이 필요하다”고 주장했다.다만 박 의원은 김 실장과 경기동부연합 간 구체적인 유착관계에 대해서는 구체적인 내용을 밝히지 못했다.그는 “경기동부연합은 통진당 핵심 세력이자 김일성을 추종하며 폭력을 기획한 조직으로, 박근혜 정부 시절 해산된 정당”이라며 “그런 세력과 이재명 정부의 실세가 연결돼 있다면 국민이 우려할 수밖에 없다. 반드시 진상을 밝혀야 한다”고 덧붙였다.한편 김현지 실장의 국정감사 증인 출석 여부를 놓고 여야 간 신경정이 이어지고 있다. 대통령실과 더불어 민주당은 "출석을 거부한 적이 없다"고 해명했지만 국민의힘은 6개 상임위에서 김 실장을 중인으로 신청한 상태다.운영위원회는 오는 15일 김실장의 증인 채택 여부를 최종 결정할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com