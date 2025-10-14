서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 사진=뉴스1

고려아연 온산제련소 안티모니 출하장. 사진=고려아연

고려아연이 천정부지로 치솟는 금값 등의 영향에 14일 장 초반 급등세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 50분 현재 고려아연은 전 거래일 대비 21.42% 오른 140만원에 거래 중이다.고려아연은 지난 10일과 전날에도 주가가 각각 5.01%(4만6000원), 19.48%(18만8000원) 뛰면서 '황제주(1주당 주가 100만원 이상 주식)'로 복귀했다.이는 최근 중국의 희토류 수출 통제 발표와 함께 금값이 상승한 영향으로 풀이된다.고려아연은 금속 제련 기업으로, 아연과 연, 동 기초 금속에서부터 금, 은 등 귀금속과 안티모니, 인듐, 비스무트 등 희소 금속까지 총 10여 종의 비철 금속과 반도체 황산 등을 생산하고 있다.블룸버그 통신에 따르면 금 현물 가격은 13일(미국 동부시간) 오후 7시40분 현재 2.8% 오른 온스당 4128.95달러를 나타냈다.한때 4131.29달러까지 치솟으며 장중 사상 최고치를 기록했다.뉴욕 상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 가격은 3.4% 급등한 온스당 4135.50달러를 나타냈다. 올해 들어 금값 상승률은 57%에 달한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com