슬로우에이징 뷰티 브랜드 셀레어 국내 정식 런칭

(주)어파인의 프리미엄 슬로우에이징 브랜드 셀레어(Celare)가 국내 시장에 정식 런칭하며, 본격적인 브랜드 전개를 시작했다. 셀레어는 피부를 자연스럽고 건강하게 받아들이는 ‘슬로우에이징’ 철학을 바탕으로, 피부 본연의 리듬을 지키는 지속 가능한 뷰티 솔루션을 제안하는 브랜드다.셀레어는 런칭과 동시에 뷰티 인플루언서를 중심으로 한 콘텐츠 마케팅을 강화하고 있다. 다양한 피부 타입과 라이프스타일을 가진 크리에이터들과 협업해, 제품의 사용감과 효과를 진정성 있게 전달하며 소비자와의 소통을 확대하고 있다.특히 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 각기 다른 플랫폼을 기반으로 활동하는 인플루언서들과 파트너십을 맺고 ▲제품 리뷰 ▲일상 속 사용 브이로그 ▲슬로우에이징 철학 소개 등의 콘텐츠를 선보이고 있다. 이를 통해 단순한 홍보를 넘어, 브랜드가 지향하는 ‘천천히, 그러나 깊이 있는’ 피부 관리법에 대한 공감대를 이끌어내는 데 주력하고 있다.셀레어 관계자는 “기능성만 강조하는 기존 제품과는 달리, 셀레어는 제품의 철학과 가치를 소비자에게 진정성 있게 전달하는 것이 중요하다고 생각한다”며 “인플루언서들의 생생한 체험 콘텐츠를 통해 소비자들이 셀레어의 방향성과 메시지를 더욱 가까이에서 접할 수 있을 것”이라고 전했다.현재 셀레어는 자사 공식몰을 비롯해 다양한 디지털 플랫폼을 통해 제품을 선보이고 있으며, 대표 제품으로는 ▲콜라겐 글로우 키핑 미스트 세럼 ▲글로우 플럼핑 립 마스크 ▲콜라겐 글로우 버블 팩 ▲래시 케어 듀얼 세럼 등이 있다.한편, 셀레어는 국내 런칭을 시작으로 북미, 일본, 아세안 시장 등 글로벌 동시 진출도 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com