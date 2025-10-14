마곡지구 규제 완화에 주목받는 新사옥 ‘뉴브 클라우드힐스’

최근 서울시가 마곡지구 내 지식산업센터에 대한 규제 완화 방침을 발표하면서, 기업들의 사옥 이전 및 확장 수요가 다시금 마곡으로 집중되고 있다. 특히 수도권을 중심으로 강화된 대출 규제와 업무용 부동산 시장의 위축 속에서, 마곡지구는 실입주 기업에게 유연한 입지와 제도적 혜택을 동시에 제공하는 대안지로 부상 중이다.서울시는 마곡지구의 공실률 해소와 산업 활성화를 위해 입주 업종 제한을 완화하고, 생활 편의시설 설치 허용 범위를 확대하는 등 실질적인 규제 개선에 나섰다. 이에 따라 다양한 업종의 기업들이 더 자유롭게 입주할 수 있는 환경이 마련될 것으로 보인다.유연해진 제도 속에서 다양한 업종의 기업들이 한데 모여 창의적인 시너지를 창출하고, 우수한 교통 인프라와 첨단 산업 생태계가 더욱 강화됨에 따라 마곡지구는 새로운 성장 동력을 확보할 절호의 기회를 기업들에게 제공하는 기회의 장소가 될 전망이다.이 가운데 ‘뉴브 클라우드힐스’가 마곡지구 내에서 기업들의 새로운 성공 거점으로 부상하며 주목받고 있다.서울 마곡지구 산업시설구역 D13블록에 들어선 ‘뉴브 클라우드힐스’는 연면적 약 9만9,651㎡ 규모에 지하 4층~지상 11층으로 구성된 업무시설(지식산업센터)이다. 이 단지는 총 272실 가운데 156실은 분양형, 116실은 임대형으로 공급돼 기업의 자금 운용 방식에 따라 유연한 입주가 가능하다.‘뉴브 클라우드힐스’의 가장 큰 매력은 ‘즉시 입주 가능한 선시공 후분양’ 업무시설이라는 점입니다. 입주를 희망하는 기업들은 공사 지연의 불확실성 없이, 이미 완공된 건물의 내부 공간과 주변 환경을 직접 확인한 후 계약할 수 있어, 신속하고 안정적인 비즈니스 시작을 보장받는다.특히 ‘뉴브 클라우드힐스’는 마곡지구의 핵심 입지에 자리를 잡고 있다. 지하철 9호선 양천향교역과 마곡나루역, 5호선 발산역 등이 가까이에 있어 여의도, 잠실, 서울역 등 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나다. 또한 김포국제공항과 인천국제공항까지의 이동도 수월하다.단지 인근에는 LG사이언스파크, 코오롱, DL, 넥센 등 대기업 연구개발 거점이 밀집해 있다. 향후에는 단지와 인접한 가양동 CJ부지 개발(예정), 김포공항 복합개발(예정) 등의 추진으로 직간접적인 수혜도 기대해 볼 수 있다.공간 구성 역시 실입주 기업의 니즈를 반영해 설계됐다. 다양한 평형과 업무 유형에 최적화된 전용 공간 외에도 공유 오피스, 라운지 등 편의시설이 함께 마련돼 있다.지식산업센터로 분류되는 ‘뉴브 클라우드힐스’는 조건만 충족한다면 중소기업 진흥공단, 신용보증재단(일부 지역) 등을 통해 중소기업 정책자금, 육성자금 등을 저금리 대출도 가능하다.또한 2025년 12월 31일까지 등기를 완료한 입주기업은 취득세와 재산세를 최대 35%까지 감면받을 수 있으며, 벤처기업 인증을 보유한 기업은 최대 5년간 소득세·법인세 50%, 취득세 75% 감면 혜택이 적용된다. 일정 요건을 충족할 경우 정책금융기관을 통한 저금리 자금도 활용할 수 있어 초기 자금 부담을 최소화한 채로 사옥 마련에 성공할 수 있다.‘뉴브 클라우드힐스’와 관련된 더욱 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 홍보관은 ‘뉴브 클라우드힐스’ 지상 1층에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com