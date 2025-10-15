닥터엘시아(Dr. Althea), 인도 최대 뷰티 플랫폼 ‘나이카’ 진출

K-뷰티 브랜드 닥터엘시아(Dr. Althea)가 인도 최대 뷰티·퍼스널케어 전문 유통 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점하며 인도 시장 공략에 나섰다.이번 입점은 나이카 온라인몰과 주요 오프라인 매장 총 11곳에서 진행되며, 닥터엘시아의 대표 제품인 345 릴리프 크림(345 Relief Cream), 퓨어그라인딩 클렌징밤(Pure Grinding Cleansing Balm)을 포함해 온라인 16개, 오프라인 11개 품목으로 시작하며, 향후 점진적으로 제품군과 매장을 확대할 계획이다.나이카와 컨설팅 회사 레드시어(Redseer)의 2024 뷰티 트렌드 보고서에 따르면, 천연 성분 기반 스킨케어 제품을 선호하는 인도 소비자의 최근 K-뷰티 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 닥터엘시아는 이러한 현지 트렌드에 맞춰, 자연 유래 성분과 과학적 효능을 결합한 비건 스킨케어 라인업으로 현지 소비자와 소통할 계획이다.2012년 설립된 나이카는 월 6,000만 명 이상의 온라인 방문자와 인도 전역에 오프라인 매장을 보유한 인도의 대표 뷰티 유통 플랫폼으로, 글로벌 뷰티 브랜드의 인도 시장 진출을 위한 필수 입점 채널로 꼽힌다.닥터엘시아는 이미 세계 최대 온라인 쇼핑 플랫폼 아마존에서 우수한 판매 성과를 기록하며 2024 아마존 셀러 컨퍼런스 챔피언 부문을 수상하고, 2025년 아마존 글로우 업 셀러로 선정되는 등 글로벌 시장에서 안정적인 판매력과 경쟁력을 입증한 바 있다.닥터엘시아 관계자는 “인도 소비자들의 천연 성분 선호 트렌드가 닥터엘시아의 비건 뷰티 철학과 맞물리며 큰 관심을 얻을 것으로 기대한다”며, “이번 입점을 계기로 인도 소비자와의 접점을 넓히고, 현지에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김할 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com